مصر
الاثنين 16 ديسمبر 2019 09:19

مصريون يحكون عن مرسي بعد 6 أشهر من وفاته.. ماذا قالوا؟

الرئيس المصري الراحل محمد مرسي
مواقع التواصل
بعد 6 أشهر على وفاته، تصدر وسم (#احكي_عن_مرسي) والذي يحمل اسم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الترند المصري بموقع تويتر على مدار اليومين الماضيين.

وأُطلق الوسم تزامنًا مع الذكرى نصف السنوية على رحيل أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في البلاد، والذي أطاحت به المؤسسة العسكرية صيف عام 2013، واعتقل منذ ذلك الحين إلى أن فارق الحياة في يونيو/حزيران الماضي أثناء محاكمته وسط شكوك حول ملابسات وفاته في ظل ظروف حسبه التعسفية، وفق منظمات حقوقية.

وحظي الوسم بتفاعل واسع على تويتر، وغرد المصريون يحكون عن رجل العلم الأكاديمي الذي أصبح رئيسًا ودفع حياته ثمنًا للشرعية، وقارنوه وحكومته بابن المؤسسة العسكرية الذي أطاح بالرئيس المنتخب ليأخذ مكانه ويشوه صورته ويعلق كل فشل يقع فيه على شماعة فترة حكم مرسي.

ولم تخلُ مقارنات المغردين بالطبع من المفارقات بينهما في إجادة الإنجليزية والعربية على حد سواء، إذ أعاد مغردون بث مقاطع فيديو لمرسي وهو يتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة، عكس السيسي الذي انتشر له فيديو بالأمس يتحدث الإنجليزية بشكل خاطئ وهو يطلب مصافحة طفل مصاب بالسرطان، ما أثار موجة من السخرية على منصات التواصل لم يسلم فيها من التطرق أيضًا لأخطائه في اللغة العربية.

المقارنات شملت أيضًا التطرق إلى حكومة مرسي وحكومة السيسي، والفارق في أسعار الدولار بين الفترتين والتطرق إلى الأحوال الاقتصادية والمعيشية للمصريين بعد تعويم الجنيه وخفض الدعم، وتزامن إطلاق الوسم مع تصريحات للسيسي في مؤتمر أسوان للسلام والتنمية، بأن نظام الرئيس مرسي حاول تغيير هوية المصريين ما دفعهم للخروج عليه.

وغرد أحمد نجل الرئيس الراحل، عبر الوسم بأبيات شعر كان يكررها الرئيس مرسي أثناء محاكمته، فكتب "(بلادي وإن جارت علي عزيزة.. وأهلي إن ضنوا علي كرام.. بلادي وإن هانت علي عزيزة.. وإن أعرى بها وأجوع). رحمة الله عليك يا أبي وتقبلك من الشهداء بإذن الله".

المصدر
الجزيرة مباشر
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