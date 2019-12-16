مصريون يحكون عن مرسي بعد 6 أشهر من وفاته.. ماذا قالوا؟
وأُطلق الوسم تزامنًا مع الذكرى نصف السنوية على رحيل أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في البلاد، والذي أطاحت به المؤسسة العسكرية صيف عام 2013، واعتقل منذ ذلك الحين إلى أن فارق الحياة في يونيو/حزيران الماضي أثناء محاكمته وسط شكوك حول ملابسات وفاته في ظل ظروف حسبه التعسفية، وفق منظمات حقوقية.
وحظي الوسم بتفاعل واسع على تويتر، وغرد المصريون يحكون عن رجل العلم الأكاديمي الذي أصبح رئيسًا ودفع حياته ثمنًا للشرعية، وقارنوه وحكومته بابن المؤسسة العسكرية الذي أطاح بالرئيس المنتخب ليأخذ مكانه ويشوه صورته ويعلق كل فشل يقع فيه على شماعة فترة حكم مرسي.
#احكي_عن_مرسي— المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) December 15, 2019
كان الرئيس الشهيد الأستاذ الجامعي العالم والمثقف يتكلم الإنجليزية بطلاقة ويتحاور مع مذيعي القنوات الامريكية بدون مترجم، اما الفاشل في الإعدادية الجاهل الجهول فيفضح عجزه عن الحديث بكل اللغات الحية في كل فرصة
" Zein, I want to check hand you!!" pic.twitter.com/aQY6lHQAvU
ولم تخلُ مقارنات المغردين بالطبع من المفارقات بينهما في إجادة الإنجليزية والعربية على حد سواء، إذ أعاد مغردون بث مقاطع فيديو لمرسي وهو يتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة، عكس السيسي الذي انتشر له فيديو بالأمس يتحدث الإنجليزية بشكل خاطئ وهو يطلب مصافحة طفل مصاب بالسرطان، ما أثار موجة من السخرية على منصات التواصل لم يسلم فيها من التطرق أيضًا لأخطائه في اللغة العربية.
المقارنات شملت أيضًا التطرق إلى حكومة مرسي وحكومة السيسي، والفارق في أسعار الدولار بين الفترتين والتطرق إلى الأحوال الاقتصادية والمعيشية للمصريين بعد تعويم الجنيه وخفض الدعم، وتزامن إطلاق الوسم مع تصريحات للسيسي في مؤتمر أسوان للسلام والتنمية، بأن نظام الرئيس مرسي حاول تغيير هوية المصريين ما دفعهم للخروج عليه.
وغرد أحمد نجل الرئيس الراحل، عبر الوسم بأبيات شعر كان يكررها الرئيس مرسي أثناء محاكمته، فكتب "(بلادي وإن جارت علي عزيزة.. وأهلي إن ضنوا علي كرام.. بلادي وإن هانت علي عزيزة.. وإن أعرى بها وأجوع). رحمة الله عليك يا أبي وتقبلك من الشهداء بإذن الله".
"بلادي وإن جارت علي عزيزة.. وأهلي إن ضنوا علي كرام.. بلادي وإن هانت علي عزيزة.. وإن أعرى بها وأجوع".— AHMED 3M.MORSY (@A3M_MORSY) December 13, 2019
رحمة الله عليك يا أبي وتقبلك من الشهداء بإذن الله.#احكي_عن_مرسي pic.twitter.com/il1sPhlkPQ
تزامنًا مع مؤتمر الشباب.. تفاعل عبر وسم #احكى_عن_مرسي في ذكرى مرور 6 أشهر على وفاته أثناء محاكمته يونيو الماضي#منتدي_شباب_العالم #السيسى pic.twitter.com/PFhFvB8X5d— صوت الزنزانة (@ZenzanaVoice) December 15, 2019
الاستاذ الدكتور المهندس محمد مرسي استاذ هندسة المواد بجامعة الزقازيق والعالم بوكالة #ناسا #احكي_عن_مرسي pic.twitter.com/jwsdH5dwym— engineerbasha4 (@engineerbasha41) December 15, 2019
النخيل طرح ياد. مرسي والبلح بتاعه مبهدلنا من بعدك😂😂— Tota (@Tota27458882) December 16, 2019
كان اختيار خاطئ جدا لبلحة.
الله يرحمك ويسامحك ويتقبلك في الصالحين#احكي_عن_مرسي https://t.co/okk887jXlJ
الله يرحمك ياريس— ⚡Aya mostafa ⛄⛄ (@dhjkkf60) December 16, 2019
لا اعترف بمن انقلبوا عليك حتي الموت #احكي_عن_مرسي
الله يرحمه ويدخله فسيح جناته— أنين الروح (@GZIL2qtp0ZquTCQ) December 16, 2019
كان رجل ‘‘ في زمن مات فيه الرجال‘ كان شهيد وهو علي قيد الحياة
حاول ان يصنع للمصرين البسطاء الكرامة والحياة الكريمة ‘‘ ولكن اطلقوا عليه الخائن العميل ‘‘ الله يرحمه #احكي_عن_مرسي
رجل بشر ليس من الملائكة يخطئ ويصيب قتلته جملته الشهيرة نريد أن نمتلك غذائنا ودوائنا وسلاحنا ولكننا لم نستحقه فأبدلنا الله بمن نستحقه للأسف— حازم دياب (@hazemabdoudiab) December 16, 2019
#احكي_عن_مرسي
#احكي_عن_مرسي— صقر (@f7sLVcKDDCbuE5T) December 16, 2019
مبناش قصور و استراحات و فنادق،
و مباعش تيران و صنافير،
و لا تنازل عن حدود مصر المائية لليونان،
وما سجنش كل من له رأي.
مرسي حافظ على الآمنة.
و بعد السنين دي الكل عارف ان جزمة مرسي تسوي كل كلاب العسكر. #مصريين_ايد_واحده #مصر_امام_العالم
أراد لوطنه الحرية فسجن حتى الموت #احكي_عن_مرسي— مصرية عنادية (@asmaasobhy36) December 16, 2019
#احكى_عن_مرسى— كلام مفيد (@klammofed) December 16, 2019
قائد عظيم أحب وطنه و دينه وشعبه فخذلوه و سخروا منه واتهموه بكل النقائص وسجنوه وقتلوه وهو صابر محتسب أجره عند الله املآ الحفاظ على شباب وفتيات وطنه مدافعأ عن دينه وأرضه ويأبى الله إلا أن يفضحهم بإرتكاب كل النقائص التى إتهموه زوروا
طابت ذكراك سيدى الرئيس الشهيد . pic.twitter.com/q5l1P9wJpO
#احكي_عن_مرسي عليه رحمه الله كان اول رئيس شرعي منتخب لجمهوريه مصر العربيه والسنه اللي تولي فيها الرئاسه كانت السنه الوحيده الديمقراطيه في تاريخ مصر تتفق ام تختلف معه بس كان الديمقراطيه متطبقه في مصر مكنش فيه خوف وكان فيه حريه رأي— Lila (@Lila53660215) December 15, 2019