الخميس 5 ديسمبر 2019 15:29
مصريون يتعجبون من تفاعل وزير الآثار مع طفل يبيع الجوارب (فيديو)
تفاعل مصريون مع مقطع فيديو نشرته وزارة الآثار عبر صفحتها على فيسبوك لوزير الآثار خالد العناني، وهو يستقبل طفلا يبيع الجوارب، بعد تداول فيديو له يتحدث فيه عن أحلامه.
وعبر الطفل علي الدين (11 عامًا)، عن حلمه بأن يكون عالم آثار، كما تحدث عن عمله بالتوازي مع دراسته، ليعيل أسرته البسيطة.
وظهر الوزير في الفيديو، يعطي للطفل بطاقة تتيح له ولأخيه زيارة المتاحف والأماكن الأثرية في مصر، وذلك "للتعرف بصورة أعمق على تراث وآثار بلاده"، حسب صفحة الوزارة.
المتفاعلون مع الفيديو عبروا عن شكرهم للوزير على الخطوة، لكنهم أشاروا إلى إن الطفل يحتاج للدعم مادي لتغيير حياته أكثر من حاجته لزيارة أماكن أثرية، بالإضافة لحاجته للاستفادة من التعليم المجاني، وتدريس أفضل لتحقيق حلمه.
وكان الطفل ظهر في مقطع متداول عبر فيه عن حاجته لـ "كشك" لبيع بضاعته من الجوارب، وهاتف ليستطيع زبائنه التواصل معه بسهولة، حتى يستطيع دفع ثمن الدروس الخاصة.
المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل