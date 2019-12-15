مصريون يتضامنون مع صحفي وناشط مختفين قسريا
وأطلق مغردون وسم (#حسن_مصطفى_فين؟) بعد اختطاف الناشط الحقوقي من مقر عمله بمحافظة الإسكندرية، من قبل قوات الأمن قبل أيام.
وقال المحامي والسياسي المصري خالد علي عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن قوات الأمن في الإسكندرية، اعتقلت حسن مصطفى، مساء الأربعاء، وأن مكان احتجازه غير معلوم.
وتفاعل المصريون كذلك عبر وسم (#أين_الصحفي_بدر_محمد_بدر)، بعد اختفائه منذ الثلاثاء قبل الماضي، عقب حصوله على قرار إخلاء سبيل من نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت زوجة الصحفي بدر، البرلمانية المصرية السابقة عزة الجرف، قالت الأحد الماضي عبر حسابها على تويتر، إن السلطات المصرية قامت بإخفاء زوجها منذ الثالث من الشهر الجاري، بعد صدور قرار بإخلاء سبيله من النيابة العامة.
اخفاء زوجي الصحفي الأستاذ بدرمحمد بدر (٦١ عام) من معتقله بعد الحصول على اخلاء سبيل من النيابة بعد ٣سنوات اعتقال بدون زيارة أو عرض على الطبيب، زوجي يعاني من العديد من الأمراض ومنذ الثلاثاء الماضي لا نعلم أين هو؟! #الاخفاء_القسري_جريمة #أين_الصحفي_بدر_محمد_بدر #الصحافة_ليست_جريمة pic.twitter.com/3Xg4CgwqX9— Azza El-Garf (@AzzaElGarf) December 7, 2019
منذ ٣/١٢ وزوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر مختفي قسريا بعد اعتقاله ما يقارب ٣سنوات بدون زيارة. استودعه الله الذي لا تضيع عنده الودائع هو ومن في مثل حاله. لن ننكسر وسننتصر #الاخفاء_القسري_جريمة #أين_الصحفي_بدر_محمد_بدر #الصحافة_ليست_جريمة #الحق_أقوى_ومنتصر pic.twitter.com/6WwpIXEf7B— Azza El-Garf (@AzzaElGarf) December 13, 2019
كما غرد إسلام بدر، نجل الصحفي المختفي يعبر عن قلقه على حالته الصحية بعد قرابة ثلاث سنوات من الاعتقال.
يشار إلى أن الصحفي بدر اعتقل في مارس/ آذار 2017، بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة.
بعد قرابة اعتقال والدي لثلاث سنوات، نعود لنَكتُب مرة أخرى أن والدي الصحفي القدير بدر محمد بدر، المشهود له بحُسن الخُلق وفصاحة الرأي، البالغ مِن العُمر ٦١ عاماً، لا نعلم أي شيء عن صحته أو عن حياته أو حتى مكان احتجازه منذ أربعة أيام. #بين_الشبل_وأبيه#أين_الصحفي_بدر_محمد_بدر pic.twitter.com/Rs8N8WmyDH— إسلام بدر (@islam4badr) December 7, 2019
في السياق، أدان حقوقيون إعادة حبس نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، وذلك بعد إعادة عرضه على نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية جديدة.
ووجهت النيابة لمحمد القصاص، بحسب محاميه، تهمة عقد اجتماعات داخل السجن، رغم حبسه احتياطيًا منذ أكثر من 22 شهرًا حبس انفرادي في سجن شديد (الحراسة 2).
وتفاعل المغردون على وسم (#الحرية_لمحمد_القصاص) مطالبين بالإفراج عنه وإنفاذ القانون والتوقف عن الاعتقال التعسفي للمعارضين.
وكانت السلطات المصرية اعتقلت القصاص في فبراير/شباط 2018 بعد دعوته لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.
أبرز التفاعلات مع اختفاء مصطفى وبدر واعتقال القصاص:
#حسن_مصطفى_فين مخطوف من مكتبه يوم الأربعاء الماضي في الإسكندرية #الاخفاء_القسري_جريمة pic.twitter.com/N70OywmlCJ— صوت الزنزانة (@ZenzanaVoice) December 14, 2019
#الاختفاء_القسري_جريمة#حسن_مصطفي_فين— Nourhane Bakir (@Nour_Bakir) December 13, 2019
علي فكرة هاشتاج حسن مصطفي فين مش علشان احنا مش عارفين هو فين لا خالص والله ابدا بس علشان انتم ولد كلب خطفينه و حرمينه من ابسط حقوق ليه نهيك عن اصلا مافيش اي سبب او تبرير للخطف ده و الاعتقال يا مجرمين يابلطجية https://t.co/0Xaj3xAaMn
دي مش دولة مؤسسات .. دي دولة عصابات اللي تخطف الناس من بيوتها وتخفيهم ... #الإخفاء_القسري جريمة#حسن_مصطفي_فين https://t.co/DJRpxY7RA9— نادية (@morgana_alybaba) December 12, 2019
#أين_الصحفي_بدر_محمد_بدر— أمل محمد (@Bh3TJypXWeTfwUq) December 12, 2019
لم يكتفوا باعتقاله دون جناية بل عمدوا إلى إخفائه !!!
ألهذا الحد تخافون أصحاب الأقلام الشريفة !
الصحافة ليست جريمة— محمد صميدة (@Mohamed_Semaida) December 12, 2019
لا لخطف وإخفاء الصحفيين
لن تمنعوا الكلمة
كلنا صحفيون
كلنا بدر محمد بدر #أين_الصحفي_بدر_محمد_بدر pic.twitter.com/I35FBUOULH
#أين_الصحفي_بدر_محمد_بدر— Adal (@Adal94043175) December 12, 2019
مصير مجهول يواجه الصحفي بدر محمد بدر خطرًا محدقًا قد يهدد حياته وسلامته، بعد إخفائه قسريًّا من قسم شرطة السادس من أكتوبر، منذ يوم الثلاثاء الماضي، بعد بدء إجراءات إخلاء سبيله.
#أين_الصحفي_بدر_محمد_بدر صحفى شريف مهنته توضيح الحقيقه يسجن ويختفى اما من يدلس ويضلل ويفبرك ترفع له القبعه وحسرتاه— عباس الضو (@vnsHuw7aiKM00iI) December 12, 2019
يستنكر مركز القاهرة التحقيق مع نائب رئيس حزب #مصرالقوية @MisrAlQawia في قضية جديدة عقب إخلاء سبيله منذ أيام.— CIHRS (@CIHRS_Alerts) December 12, 2019
فمنذ قليل أجلت نيابة امن الدولة التحقيق مع #محمدالقصاص لجلسة الأحد المقبل، بزعم تنظيمه لاجتماعات داخل محبسه بالرغم من حبسه انفراديا طيلة 22 شهرا داخل سجن مشدد الحراسة. pic.twitter.com/aMbou1VDhO
يعني اية فجر في الخصوصة وبلطجة و عبث بالقانون، يعني محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية ، يخلي سبيلة من نيابة امن الدولة بعد ٢٢ شهر من الحبس الاحتياطي ، و قبل ما ينفذ القرار يتعرض النهاردة علي نيابة امن الدولة علي ذمة قضية جديدة . #الحرية_لمحمد_القصاص pic.twitter.com/X4yXedPWJo— Tarek Hussein (@TarekHussein22) December 12, 2019
1999وما قبلها وما بعدها:— Gamal Eid (@gamaleid) December 12, 2019
فلان معتقل،حصل على الافراج، يخرج من السجن إلى سجن أخر بقرار اعتقال جديد وهكذا
2019 وما قبلها،ولا أتمنى بعدها:
فلان محبوس احتياطيا" ابراهيم متولي،علاء القرضاوي،خرم،محمد القصاص،، الخ"يخلي سبيله قضائيا بعد حبس احتياطي مطول، فيحبس قضائيا بذمة قضية جديدة.#مصر