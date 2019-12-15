مصر
الأحد 15 ديسمبر 2019 11:55

مصريون يتضامنون مع صحفي وناشط مختفين قسريا

محمد القصاص "يمين" وبدر محمد بدر "وسط" وحسن مصطفى
مواقع التواصل
طالب مغردون وناشطون السلطات المصرية بالكشف عن مصير الناشط حسن مصطفى، والكاتب الصحفي بدر محمد بدر، المخفيين قسريًا، كما تفاعلوا مع إعادة اعتقال نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص.

وأطلق مغردون وسم (#حسن_مصطفى_فين؟) بعد اختطاف الناشط الحقوقي من مقر عمله بمحافظة الإسكندرية، من قبل قوات الأمن قبل أيام.

وقال المحامي والسياسي المصري خالد علي عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن قوات الأمن في الإسكندرية، اعتقلت حسن مصطفى، مساء الأربعاء، وأن مكان احتجازه غير معلوم.

وتفاعل المصريون كذلك عبر وسم (#أين_الصحفي_بدر_محمد_بدر)، بعد اختفائه منذ الثلاثاء قبل الماضي، عقب حصوله على قرار إخلاء سبيل من نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت زوجة الصحفي بدر، البرلمانية المصرية السابقة عزة الجرف، قالت الأحد الماضي عبر حسابها على تويتر، إن السلطات المصرية قامت بإخفاء زوجها منذ الثالث من الشهر الجاري، بعد صدور قرار بإخلاء سبيله من النيابة العامة.

كما غرد إسلام بدر، نجل الصحفي المختفي يعبر عن قلقه على حالته الصحية بعد قرابة ثلاث سنوات من الاعتقال.

يشار إلى أن الصحفي بدر اعتقل في مارس/ آذار 2017، بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

في السياق، أدان حقوقيون إعادة حبس نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، وذلك بعد إعادة عرضه على نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية جديدة.

ووجهت النيابة لمحمد القصاص، بحسب محاميه، تهمة عقد اجتماعات داخل السجن، رغم حبسه احتياطيًا منذ أكثر من 22 شهرًا حبس انفرادي في سجن شديد (الحراسة 2).

وتفاعل المغردون على وسم (#الحرية_لمحمد_القصاص) مطالبين بالإفراج عنه وإنفاذ القانون والتوقف عن الاعتقال التعسفي للمعارضين.

وكانت السلطات المصرية اعتقلت القصاص في فبراير/شباط 2018 بعد دعوته لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.

أبرز التفاعلات مع اختفاء مصطفى وبدر واعتقال القصاص:

المصدر
الجزيرة مباشر
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محمد القصاص
بدر محمد بدر
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اعتقال
عزة الجرف
إسلام بدر
السلطات المصرية
حسن مصطفى

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