مصر
الثلاثاء 28 يوليو 2020 00:18

مصريون ساخطون بعد تصريحات وزير النقل حول عمارة "الشربتلي" (فيديو)

عمارة الشربتلي في حي الزمالك بالعاصمة المصرية القاهرة
مواقع التواصل
انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لوزير النقل المصري كامل الوزير، أثناء مداخلة له في برنامج تلفزيوني، بشأن عمارة "الشربتلي" بحي الزمالك.

وقلّل وزير النقل المصري من "مخاوف انهيار العمارة"، قائلًا في تصريحات صحفية وتلفزيونية "الشرخ يوجد في حائط غير حامل"، مؤكدًا أن "العمارة لا يوجد بها ميل أو تصدع، وما ستقوله لجنة هندسة عين شمس سوف نقوم بتنفيذه"، متمنيًا موافقة الأهالي على هدم العقار وبناء مرأب للسيارات.

ووفق الوزير فإن عدد سكان العقار البالغ عددهم 86 ساكنًا، حصلوا على تعويضات تقدر بـنحو 30 ألف جنيه لكل ساكن، (الدولار الأمريكي يزيد عن 16 جنيهًا مصريًا) من أجل الإقامة خارج العقار لمدة شهرٍ واحد، مع التجديد لهم في حالة عدم الانتهاء من التقرير.

واعتبر مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن التصريحات غير موفقة، وتعبر عن سياسة الدولة غير المهتمة بخسارة المواطنين، مؤكدين أن الأهالي رافضين للهدم وسياسة الاستغلال، وتعاطفوا مع سكان "الشربتلي".

وكان أهالي حي الزمالك بالقاهرة فوجئوا، أمس الأحد، بحدوث ميل مفاجىء بعدد من العقارات بسبب أعمال الحفر التابعة لإنشاء خط المترو الجديد.

وقررت محافظة القاهرة إخلاء السكان لحين فحص العقار من اللجان المختصة، وتبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار، وهبوط بمدخل سفارة مملكة البحرين المجاور لعمارة الشربتلي. 

وتُعرف الشربتلي بـ"عمارة المشاهير" بحي الزمالك (وسط القاهرة)، وقد تعرضت لهبوط أرضي مفاجئ على خلفية تنفيذ مشروع مترو الأنفاق (الخط الثالث) بالمنطقة. 

وجرى إخلاء جميع سكان العمارة خوفًا من تعرضها للانهيار، في انتظار تقرير كلية الهندسة بجامعة عين شمس بشأن صلاحيتها للسكن مجددًا بعد ظهور تشققات بها.

بعض المشاهير ممن سكنوا عمنارة الشربتلي

وتتكون العمارة من جزأين؛ الأول يطل على شارع البرازيل، ومكون من 12 طابقًا وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة. 

ويطل الجزء الثاني على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 طابقًا وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة، وفق تقارير مصرية.

ويربط الخط الثالث لمترو الأنفاق شرق القاهرة بشمال الجيزة، مرورًا بحي الزمالك ووسط القاهرة. 

وستمر قطارات الخط الثالث أسفل مياه نهر النيل، على غرار الخط الثاني لمترو الأنفاق، والذي يربط حي المنيب (جنوب الجيزة)، بحي شبرا الخيمة (شمال القاهرة)، مرورًا بالدقي ووسط القاهرة وحي شبرا مصر.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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