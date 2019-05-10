تونس
الجمعة 10 مايو 2019 17:30

مصرع 70 مهاجرا إثر غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية

تم إنقاذ 16 آخرين كانوا على متن القارب الذّي يرجح أن يكون انطلق من ليبيا
غيتي- أرشيف
لقي 70 مهاجرا إفريقيا غير نظامي مصرعهم، الجمعة، قبالة السواحل التونسية إثر غرق قارب كان يقلهم.
التفاصيل
  • قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إنه "تم تسجيل وفاة 70 شخصا على الأقل من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، قبالة المياه الإقليمية وعلى مستوى محافظة صفاقس"، جنوبي البلاد.
  • وفق المصدر ذاته، تم إنقاذ 16 آخرين كانوا على متن القارب الذّي يرجح أن يكون انطلق من ليبيا.
  • تمت عملية الإنقاذ عن طريق مراكب صيد كانت قريبة من المنطقة التي وقعت فيها الحادثة.
  • لا يزال انتشال الجثث متواصلا، من قبل قوات البحرية؛ وهو ما يجعل عدد الوفيات المسجلة مرشحا للارتفاع.
  • من المنتظر أن يتم نقل الجثث إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، فيما لم تتوفر بعد معطيات عن الجهة التي ستتولى استقبال الناجين.
  • تستغل شبكات لتهجير الأشخاص الوضع المتأزم في ليبيا لإيصال مهاجرين غير نظاميين نحو إيطاليا مقابل مبالغ مالية كبيرة.
  • تزايدت معدلات الهجرة غير الشرعية عبر تونس، منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، مستغلة الغياب الأمني آنذاك، لكنها سرعان ما تراجعت بعد تشديد السلطات الخناق على منظمي هذه الهجرة غير الشرعية.
  • أظهرت دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية (تابع للرئاسة التونسية) مؤخّرا، أن السلطات التونسية تمكّنت من إيقاف حوالي 20 ألف مهاجر غير شرعي خلال 7 سنوات.
المصدر
وكالات
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تونس
مهاجرون غير شرعيون

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