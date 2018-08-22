أمريكا والأردن
الأربعاء 22 أغسطس 2018 13:52

مصرع طيارين أردني وأمريكي في الولايات المتحدة

"طائرة عسكرية من طراز "ليتل بيرد
أرشيفية
أعلن الجيش الأردني (الأربعاء) مصرع أحد طياريه إلى جانب طيار أمريكي، نتيجة سقوط مروحيتهما أثناء رحلة تدريبية بولاية تكساس في الولايات المتحدة.

ونقل بيان عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن "الملازم أول الطيار أحمد الخوالدة استشهد نتيجة تعرض طائرته العمودية من نوع (ليتل بيرد) لحادث سقوط".

وأوضح أن الطائرة سقطت "خلال رحلة تدريبية في ولاية تكساس في الولايات المتحدة" مضيفا أن "طيارا أمريكيا توفي في الحادث معه".

وأشار المصدر إلى "تشكيل هيئة تحقيق مشتركة من الجانبين الأردني والأمريكي للوقوف على أسباب الحادث".

وتخرج 12 طيارا أردنيا من الولايات المتحدة عام 2017، كما تخرج خمسة طيارين في يوليو/ تموز الماضي فيما ينتظر سبعة آخرون التدريب عام 2019، وفقا للسفارة الأميركية في عمان.

وخصصت الولايات المتحدة نحو 425 مليون دولار للقوات المسلحة الأردنية للتدريب والمعدات لعام 2018.

المصدر
الفرنسية
الأناضول
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الأردن
تدريب
طيارين
القوات المسلحة الأردنية

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