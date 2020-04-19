مصارع نمساوي شهير يعلن إسلامه.. ما علاقة كورونا؟ (فيديو)
وظهر أوت (37 عامًا)، في فيديو حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ينطق الشهادتين معلنًا إسلامه بعد تفكير وبحث طويلين، خلال الأيام التي قضاها في الحجر.
وقال المصارع الشهير إنه بحث وتحرى عن الدين الإسلامي لسنوات عديدة لكن لم يكن لديه الوقت الكافي للتفكير، بينما أتاحت له فترة العزل الصحي الفرصة والوقت للتدقيق والاطلاع وفهم الدين الإسلامي بشكل كبير، حتى قرر اعتناق الإسلام، الامر الذي وصفه مغردون بأنه أحد حسنات كورونا.
وأشار إلى أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم الآن بسبب فيروس كورونا، جعلته ينظر للحياة بشكل مختلف، دفعته لتأمل الإسلام بقدر كافٍ والتمحيص فيه بشكل أدق حتى وصل إلى قناعته وأعلن قراره ونفذه.
وبدأ مصارع فنون القتال المختلطة (MMA) النمساوي الشهير مشواره في عالم الاحتراف في عام 2008، وفاز في 16 مباراة من أصل 33 مباراة لعبها.
ووصل عدد إصابات كورونا في النمسا إلى نحو 15 ألف حالة، توفي منهم 443، وتعافى أكثر من 10 آلاف. وعالميًا، وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليوني و340 ألف حالة، توفي منهم أكثر من 160 ألفًا، وتعافى نحو 601 ألفًا.