مصادر لـ "الجزيرة مباشر": الخرطوم ستسلم القاهرة مجموعة من المعارضين المصريين
وأكدت المصادر أن عملية التسليم هي ثمرة تعاون أمني رفيع المستوى بين السلطة المصرية والمجلس الانتقالي السيادي في السودان.
كما أوضحت المصادر أن عملية التسليم سيصاحبها احتفاء إعلامي كبير من جانب النظام المصري.
وكانت صفحة "صوت الزنزانة" قد كشفت عبر " تويتر" في مارس/ آذار الماضي عن اعتقال السلطات السودانية عشرات المصريين المقيمين في السودان.
في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات بالإفراج عن المعتقلين في مصر تقوم السلطات السودانية باعتقال عشرات المصريين المقيمين في #السودان #لا_لتسليم_المصريين_من_السودان #خرجوا_المساجين pic.twitter.com/lg9KkC7Tc3— صوت الزنزانة (@ZenzanaVoice) March 20, 2020
وكان نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول محمد حمدان حميدتي قد زار مصر مارس/ آذار الماضي والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل.
وجاءت زيارة حميدتي إلى القاهرة بعد أيام من زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى الخرطوم على رأس وفد أمني؛ حيث التقى رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.