مصر والسودان
الثلاثاء 5 مايو 2020 03:35

مصادر لـ "الجزيرة مباشر": الخرطوم ستسلم القاهرة مجموعة من المعارضين المصريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
كشفت مصادر خاصة لـ" الجزيرة مباشر" أن السودان سيسلم مصر مجموعة من المعارضين المصريين المعتقلين في السودان.

وأكدت المصادر أن عملية التسليم هي ثمرة تعاون أمني رفيع المستوى بين السلطة المصرية والمجلس الانتقالي السيادي في السودان.

كما أوضحت المصادر أن عملية التسليم سيصاحبها احتفاء إعلامي كبير من جانب النظام المصري.

وكانت صفحة "صوت الزنزانة" قد كشفت عبر " تويتر" في مارس/ آذار الماضي عن اعتقال السلطات السودانية عشرات المصريين المقيمين في السودان.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول محمد حمدان حميدتي قد زار مصر مارس/ آذار الماضي والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

وجاءت زيارة حميدتي إلى القاهرة بعد أيام من زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى الخرطوم على رأس وفد أمني؛ حيث التقى رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

المصدر
الجزيرة مباشر
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