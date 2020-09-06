مصر
الأحد 6 سبتمبر 2020 23:21

مصادر حقوقية: وفاة المعارض المصري عمرو أبو خليل بمحبسه بعد مشادة

الدكتور عمرو أبو خليل
مواقع التواصل
قالت مصادر حقوقية إن الدكتور عمرو أبو خليل استشاري الطب النفسي وشقيق الحقوقي هيثم أبو خليل، توفي داخل سجن العقرب في مصر بعد مشادة كلامية مع إدارة السجن.

وأبو خليل هو شقيق الحقوقي المصري هيثم أبو خليل.

وقال بيان لمنظمة "نحن نسجل"، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، إن الدكتور عمرو أبو خليل توفي "داخل سجن العقرب متأثرا بأزمة قلبية بعد مشادة كلامية بينه وبين إدارة السجن اعتراضا منه على منع دخول الأدوية للمعتقلين ومنع نزولهم مستشفى السجن للعلاج".

وأشارت المنظمة إلى أنه تم اعتقال أبو خليل "في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، من داخل عيادته بعد اقتحامها وترويع المرضى".

فيما قالت منصة "نجدة" الحقوقية عبر حسابها على تويتر، إن أبو خليل لفظ "أنفاسه الاخيرة بمحبسه بسجن العقرب، جراء الاهمال الطبي المتعمد".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الداخلية المصرية، كما أنها لم تصدر بيانا بشأن الواقعة حتى الآن.

وعادة ترفض السلطات المصرية اتهامات معارضين وحقوقيين غير حكوميين، بالإهمال الطبي للسجناء، وتقول إنها توفر الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل معهم يتم وفقاً لقواعد حقوق الإنسان.

المصدر
الجزيرة مباشر

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