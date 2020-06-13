فيروس كورونا
السبت 13 يونيو 2020 16:12

مصابون بكورونا يمارسون رياضة الكريكيت داخل الحجر الصحي (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من المقيمين في قطر مصابين بكورونا يلعبون رياضة الكريكيت داخل مقر الحجر الصحي.

 وعلق نشطاء على المقطع بقولهم "حجر صحي 5 نجوم".

تخفيف الإجراءات

كانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر قد أعلنت عن خطة من أربع مراحل لتخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، مع ضرورة الأخذ بالتدابير الاحترازية.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة لولوة الخاطر، في مؤتمر صحفي بالدوحة  الإثنين الماضي، إن المرحلة الأولى من خطة التخفيف المتدرج لإجراءات العزل العام ستبدأ يوم 15 يونيو/حزيران الجاري، والثانية في مطلع يوليو/تموز المقبل، والثالثة في الأول من أغسطس/آب، والرابعة في مطلع سبتمبر/أيلول القادم.

أكثر من 53 ألف حالة شفاء

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس الجمعة، تسجيل 1965 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 53296 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 1517 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 76588 حالة.

ولفتت إلى فحص 5872 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 280 ألفا و665 شخصا.

وأوضحت الوزارة تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 70 حالة.

كما سجلت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إدخال 14 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 229 حالة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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إصابات

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