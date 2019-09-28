السبت 28 سبتمبر 2019 23:02
"مش هنسيبك ترتاح يا سيسي".. محمد علي يوجه رسالة للمصريين [فيديو]
دعا رجل الأعمال المصري محمد علي في مقطع جديد المصريين إلى التظاهر يوميا أمام منازلهم لإجهاد أجهزة الأمن.
أهم ما قاله محمد علي
- ما حدث الأيام الماضية يفوق الخيال، ويكفي كسر حاجز الخوف.
- هل من المعقول إقامة حفل غنائي، في الوقت الذي استشهد فيه أفراد في الجيش؟
- المهم بالنسبة للفنانين هو السيسي، وليس البسطاء.
- على السيسي أن يرسل أولاده للقتال في سيناء.
- لماذا تم القبض على أصدقائي وموظفين في شركة أملاك؟ ولماذا تم القبض على صديقات زوجتي السابقة؟ ولماذا تم القبض على كل المعتقلين حاليا؟
- السيسي خائف ومرتبك وهذا واضح جدا.
- بدلا من نشر قوات الأمن في القاهرة والمدن، يجب إرسالها إلى العريش.
- لماذا لم يتم الاهتمام بالمناطق العشوائية التي تحتاج إلى التطوير؟
- ما الحاجة لبناء قصور جديدة؟ وأين كان يتم استقبال ضيوف مصر في السابق؟
- لم أقل إن الجيش سيء، ولكن هناك فاسدين.
- كيف ستواجه (السيسي) أزمة سد النهضة؟
- ما مصدر الثروات الضخمة لعدد من كبار قادة الجيش السابقين؟
- لماذا توجد فوارق شاسعة في الثروات بين كبار القادة؟ فبعضهم يسكن القصور والآخر يسكن شققا متواضعة.
- بدلا من بناء القصور، يجب الالتفات لبناء المدارس واحتياجات البلاد.
- أدعو الحكومة إلى توضيح كيف يعيش الناس بالحد الأدنى الذي أعلنته.
- أدعو الجماهير إلى التظاهر عقب المباريات والتظاهر لمدة ساعة يوميا لإجهاد أجهزة الأمن.
- يجب تجنب الاصطدام برجال الأمن والشرطة، ولا نريد أية مشاكل ولا سقوط دماء.
- السيسي أضعف الجيش والشرطة بإبعادهم عن مهماتهم الأساسية.
المصدر
الجزيرة مباشر
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