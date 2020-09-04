مصر
الجمعة 4 سبتمبر 2020 17:39

"مش عايزينك وهنخلعك".. وسوم رافضة للسيسي تحتل الصدارة لليوم السابع على التوالي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
غيتي
لا تزال الوسوم الرافضة لبقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الحكم تتصدر التفاعل على موقع تويتر منذ أن صرح الرئيس المصري باستعداده لمغادرة منصبه إذا رغب الشعب ذلك.

وتأتي هذه الوسوم المتصدرة ردا على تصريحات للرئيس السيسي السبت الماضي جاء فيها "لو مش عايزيني أمشي وأسيبها".

وزعم السيسي أنه ينتهج سياسة إصلاحية لأجل مصلحة مصر، وتساءل "لماذا لا يساعدنا المصريون في هذه كل الموضوعات التي نطرحها؟ ولماذا تصرون على مواقفكم؟".

وعبر كثير من المصريين عن رفضهم بقاء السيسي في الحكم من خلال عدة وسوم حافظت على صدارتها بموقع تويتر لستة أيام متواصلة أبرزها #مش_عايزينك_يا_سيسي، و#مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك.

وذكروا أسبابا عدة لهذا الرفض آخرها مصادرة أراض  تابعة للدولة وتجريدها من صفة النفع العام ووضعها تحت تصرف السيسي شخصيا، وهدم آلاف المنازل بدعوى مخالفتها لقوانين البناء، وتردي الأوضاع الاقتصادية بسبب سيطرة الجيش على كل المجالات، وإقحامه في صراعات خارجية أيضا.

كما نوه بعضهم إلى موت الحياة السياسية في مصر، والتنكيل بكل الأصوات المعارضة، وارتكاب المجازر في عهده ضد المعارضين لاسيما مجزرتي رابعة والنهضة، وأزمة سد النهضة والفشل الأمني في سيناء.

 

هذا ولم تفلح الوسوم التي أطلقها مؤيديو الرئيس المصري مثل وسم #السيسي_غالي_بمصر_عالي أو كمل_يا_سيسي في الانتشار بالشكل المطلوب.

وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها السيسي عن ترك منصب رئيس الجهموري؛ فقد سبق أن تصدر وسم/هاشتاج (ارحل يا سيسي) موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أربع مرات سابقة، آخرها عقب تصريحاته مع الرئيس الفرنسي، في 28 من يناير/كانون ثانٍ 2019.

حينها، قال إنه سيتخلى عن منصبه حال رفض المصريين بقاءه، وتصدر قائمة أكثر الوسوم تفاعلًا وانتشارًا في مصر. 

وسبق للسيسي التعليق على الوسم نفسه، عندما تصدر قائمة الأكثر تداولًا في مصر والعالم لأيام، معبرًا عن حزنه الشديد لظهور وتصدّر الوسم.

في عام 2015، أطلق المصريون وسم "ارحل يا سيسي" للمرة الأولى بعد خطاب ألقاه السيسي، وأكد من خلاله استعداده لترك منصبه على الفور شريطة أن تكون تلك رغبة (كل) الشعب المصري.

بينما المرة الثانية كانت في العالم 2016، بعد خطاب ألقاه السيسي وأكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير كانتا دومًا تتبعان للسعودية، وخرجت إثر ذلك مظاهرات حاشدة في القاهرة واعتقل العشرات بينهم صحفيون.

في 2018، كانت المرة الثالثة، وذلك بعد انتشار فيديو للسيسي خلال دورة لمؤتمر الشباب عقدت في جامعة القاهرة، وعبر فيه عن استيائه من الوسم.

وقال السيسي في مؤتمر للشباب بجامعة القاهرة "إحنا دخلونا (أدخلونا) فى أمة ذات عوز. عارفين (ماذا تعني) أمة العوز؟ أمة الفقر. وأما آجى أخرج بيكم منها يقول لك هاشتاج ارحل يا سيسى".

وتساءل "عايز أخرجكم من العوز وأخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل ياسيسي؟ أزعل ولا مزعلش؟" وأضاف "في (الحالة) دي أزعل".

ووصل السيسي إلى سدة الحكم بعد انقلابه على أول رئيس مدني منتخب؛ الرئيس الراحل محمد مرسي، وعدَّل في الدستور ليضمن لنفسه البقاء في الحكم أطول مدة ممكنة، تصل إلى 2030.

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المصدر
الجزيرة مباشر
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