"مش عايزينك وهنخلعك".. وسوم رافضة للسيسي تحتل الصدارة لليوم السابع على التوالي
وتأتي هذه الوسوم المتصدرة ردا على تصريحات للرئيس السيسي السبت الماضي جاء فيها "لو مش عايزيني أمشي وأسيبها".
وزعم السيسي أنه ينتهج سياسة إصلاحية لأجل مصلحة مصر، وتساءل "لماذا لا يساعدنا المصريون في هذه كل الموضوعات التي نطرحها؟ ولماذا تصرون على مواقفكم؟".
وعبر كثير من المصريين عن رفضهم بقاء السيسي في الحكم من خلال عدة وسوم حافظت على صدارتها بموقع تويتر لستة أيام متواصلة أبرزها #مش_عايزينك_يا_سيسي، و#مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك.
لأحول ولاقوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل #مش_عايزينك_ياسيسي_وهنخلعك pic.twitter.com/mvT4Zzbohy— عربــــــــــــــــــــي (@SaidAbdAlAziz11) September 4, 2020
وذكروا أسبابا عدة لهذا الرفض آخرها مصادرة أراض تابعة للدولة وتجريدها من صفة النفع العام ووضعها تحت تصرف السيسي شخصيا، وهدم آلاف المنازل بدعوى مخالفتها لقوانين البناء، وتردي الأوضاع الاقتصادية بسبب سيطرة الجيش على كل المجالات، وإقحامه في صراعات خارجية أيضا.
كما نوه بعضهم إلى موت الحياة السياسية في مصر، والتنكيل بكل الأصوات المعارضة، وارتكاب المجازر في عهده ضد المعارضين لاسيما مجزرتي رابعة والنهضة، وأزمة سد النهضة والفشل الأمني في سيناء.
ألقى الله في قلبه الرعب..— قول معروف🍃 (@TOJYAMEl) September 3, 2020
بيهدد الناس بنزول الجيش للقرى للإبادة،
لأنه خايف من الناس..
استخدم كلمة إبادة بدل ازالة لأنه خايف من الشعب..
والشعب فاض به الكيل وسينفجر
لأننا #مش_عايزينك_ياسيسى_وهنخلعك pic.twitter.com/6i7ZCs9nl0
هذا ولم تفلح الوسوم التي أطلقها مؤيديو الرئيس المصري مثل وسم #السيسي_غالي_بمصر_عالي أو كمل_يا_سيسي في الانتشار بالشكل المطلوب.
هنخلعك ولو بطلوع الروح ياسيسي.. ع شان خاطر ال١٢٠ ألف بنس آدم ظلم و جور مسجونين بقالهم ٧ سنين ده غير المختفين.. هنخلعك ع شان قلة الدين و قلة الأصل اللي أنت كنت بإعلامك سبب في انتشارهم.. هنخلعك ع شان حق أهالي سينا و حق الجنود اللي بيروحوا مابيرجعوش#مش_عايزينك_ياسيسي_وهنخلعك— Louma ♡ (@JustMyOwnIdeas) September 4, 2020
من هنا بدأت جرافات السيسي لهدم مصر وسكت من سكت حينها— صـآحب آلـعَفش🛋️ (@7galal) September 4, 2020
ولن يهدأ حتي تصل إلي إبادة كل بيوت المصريين من قاوم ومن صفق #اتحدوا_وقاوموا#مش_عايزينك_ياسيسي_وهنخلعك pic.twitter.com/dPasNrEOk6
#مش_عايزينك_ياسيسي_وهنخلعك— Moody_amer (@MAmer57) September 4, 2020
اكثر صورة محزنة في 2020 pic.twitter.com/ASyjEkpt2m
ارادة الشعب أقوى من الشرطه والجيش— منحرف (@6masry) September 4, 2020
والشعب يد واحده من أجل اسقاط النظام
20/9 ميعادنا #مش_عايزينك_ياسيسي_وهنخلعك pic.twitter.com/2WFFtEFuRL
ماتحسو يا جاحدين بمدى الحزن ف قلوب الغلابة من افعالكم يا قساه يا ظلمه— Mohammed Ibrahim (@Mohamme00970380) September 3, 2020
ارحموا الغلابه يرحمكم الله#مش_عايزينك_ياسيسي_وهنخلعك pic.twitter.com/NyBdQDCvZu
يارب يبقي عندك دم او فهم #مش_عايزينك #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/VZwJaFfNDV— tasnem (@2tasnemmohammd) August 30, 2020
يا أعمى البصيرة بقالنا سنين بنقولك بكل اللغات #مش_عايزينك يا سيسي مش عايزينك يا خاين يا قاتل يا سارق ، مش عايزينك و لا عاوزين كلا بك عبيد البياده ، ربنا يستجيب دعواتنا و يشفي صدورنا بمصايبك pic.twitter.com/kv9oR5O7Cd— marimelnage (@marimelnage) August 29, 2020
عاوزين ايه من واحد أول ما دخل البلد فضل يقتل ويعتقل. ويبيع وينهب ويبني قصور— omer Khorshed (@KhorshedOmer) September 3, 2020
الي عاوزه افهمه هوه ليه بيطلع قرار ويبين لشعب يعني علشان يقول في حريه ولا اهوه قولتلكم واخبطو راسكم في الحيط بيع يا سيسي ميهمكش#مش_عايزينك_ياسيسي_وهنخلعك pic.twitter.com/5ZgVuwOrdy
#مش_عايزينك_ياسيسي_وهنخلعك— 🌺جنات1⃣🌺 (@noonakhaled123) September 3, 2020
السيسى بيستغل اجازة @moatazmatar
وبياخد قرارات علشان @moatazmatarميحفلش عليه😂😂 pic.twitter.com/cUu9lH9A08
#مش_عايزينك_ياسيسي_وهنخلعك pic.twitter.com/mPwqWqt4Gh— iman (@iman65459081) September 4, 2020
وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها السيسي عن ترك منصب رئيس الجهموري؛ فقد سبق أن تصدر وسم/هاشتاج (ارحل يا سيسي) موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أربع مرات سابقة، آخرها عقب تصريحاته مع الرئيس الفرنسي، في 28 من يناير/كانون ثانٍ 2019.
حينها، قال إنه سيتخلى عن منصبه حال رفض المصريين بقاءه، وتصدر قائمة أكثر الوسوم تفاعلًا وانتشارًا في مصر.
وسبق للسيسي التعليق على الوسم نفسه، عندما تصدر قائمة الأكثر تداولًا في مصر والعالم لأيام، معبرًا عن حزنه الشديد لظهور وتصدّر الوسم.
في عام 2015، أطلق المصريون وسم "ارحل يا سيسي" للمرة الأولى بعد خطاب ألقاه السيسي، وأكد من خلاله استعداده لترك منصبه على الفور شريطة أن تكون تلك رغبة (كل) الشعب المصري.
بينما المرة الثانية كانت في العالم 2016، بعد خطاب ألقاه السيسي وأكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير كانتا دومًا تتبعان للسعودية، وخرجت إثر ذلك مظاهرات حاشدة في القاهرة واعتقل العشرات بينهم صحفيون.
في 2018، كانت المرة الثالثة، وذلك بعد انتشار فيديو للسيسي خلال دورة لمؤتمر الشباب عقدت في جامعة القاهرة، وعبر فيه عن استيائه من الوسم.
وقال السيسي في مؤتمر للشباب بجامعة القاهرة "إحنا دخلونا (أدخلونا) فى أمة ذات عوز. عارفين (ماذا تعني) أمة العوز؟ أمة الفقر. وأما آجى أخرج بيكم منها يقول لك هاشتاج ارحل يا سيسى".
وتساءل "عايز أخرجكم من العوز وأخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل ياسيسي؟ أزعل ولا مزعلش؟" وأضاف "في (الحالة) دي أزعل".
ووصل السيسي إلى سدة الحكم بعد انقلابه على أول رئيس مدني منتخب؛ الرئيس الراحل محمد مرسي، وعدَّل في الدستور ليضمن لنفسه البقاء في الحكم أطول مدة ممكنة، تصل إلى 2030.
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