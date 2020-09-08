مصر
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 16:31

"مش عايزينك ونازل 20 سبتمبر".. دعوات تواصل الصدارة للثورة ضد السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
غيتي
تتواصل الوسوم الرافضة لاستمرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صدارة التفاعل المصري على موقع تويتر عقب تصريحات للسيسي أبدى فيها استعداده عن التخلي عن منصبه إذا أراد الشعب ذلك.

وآخر هذه الوسوم المتصدرة وسم (#مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر) يدعو للتظاهر يوم 20 من سبتمبر/أيلول الجاري عقب الدعوة التي أطلقها المقاول ورجل الأعمال المصري محمد علي مساء السبت الماضي.

وتأتي هذه الدعوة في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للرئيس المصري هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

ومن أبرز الوسوم التي تصدرت موقع تويتر ضد السيسي أيضا "#انزل_20_سبتمبر"، و"#مش_عايزينك"، و"مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك"، و"اغضب_يا_مصري".

وعبر مغردون كثر من خلال الوسوم عن استعدادهم للنزول للتظاهر ضد الرئيس السيسي، كما شارك بعضهم صورا ترجع لثورة 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وكان قد تظاهر عددا كبير من المصريين في حي المنيب بالجيزة أمس منددين بعنف الشرطة عقب مقتل شاب على يد قوات الأمن بحسب رواية الأهالي، حيث تعالت أصوات المتظاهرين بهتاف "الداخلية بلطجية" الذي يذكّر بثورة يناير.

ومساء السبت الماضي، دعا محمد علي المصريين لإنقاذ البلاد من حكم السيسي، وطالبهم بالنزول إلى الميادين العامة يوم 20 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وأطلق عليها "ثورة شعب" عانى من القهر والظلم.

وأكد "علي" أن قوة المصريين تكمن في وحدتهم، داعيًا جميع أطياف الشعب بتوحيد الصفوف على قلب رجل واحد لإنقاذ البلاد.

وقوبلت دعوة محمد علي باستجابة واسعة تردد صداها إلكترونيًا، بكثير من التفاعلات ضد السيسي وأخرى داعمة لخطوة الاحتجاجات والاستعداد للمشاركة، كما ظهرت ردود فعل متباينة من بعض الناشطين.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
السيسي
وسم
هدم منازل
ثورة
محمد علي

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