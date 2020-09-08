"مش عايزينك ونازل 20 سبتمبر".. دعوات تواصل الصدارة للثورة ضد السيسي
وآخر هذه الوسوم المتصدرة وسم (#مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر) يدعو للتظاهر يوم 20 من سبتمبر/أيلول الجاري عقب الدعوة التي أطلقها المقاول ورجل الأعمال المصري محمد علي مساء السبت الماضي.
وتأتي هذه الدعوة في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للرئيس المصري هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.
وإذا قيل لهم لا تفسدوا ف الارض قالو بل إنما نحن مصلحون...— Mostafa (@Mostafa92421694) September 8, 2020
هيا دي الي مكنتوش عايزينها زي سوريا والعراق.. حسبنا الله ونعم الوكيل#مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر pic.twitter.com/AC6zwc6KDy
ومن أبرز الوسوم التي تصدرت موقع تويتر ضد السيسي أيضا "#انزل_20_سبتمبر"، و"#مش_عايزينك"، و"مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك"، و"اغضب_يا_مصري".
وعبر مغردون كثر من خلال الوسوم عن استعدادهم للنزول للتظاهر ضد الرئيس السيسي، كما شارك بعضهم صورا ترجع لثورة 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
#مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر pic.twitter.com/ebW4nR48Ng— Mostafa Yasser (@Mostafa46800782) September 8, 2020
وكان قد تظاهر عددا كبير من المصريين في حي المنيب بالجيزة أمس منددين بعنف الشرطة عقب مقتل شاب على يد قوات الأمن بحسب رواية الأهالي، حيث تعالت أصوات المتظاهرين بهتاف "الداخلية بلطجية" الذي يذكّر بثورة يناير.
ومساء السبت الماضي، دعا محمد علي المصريين لإنقاذ البلاد من حكم السيسي، وطالبهم بالنزول إلى الميادين العامة يوم 20 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وأطلق عليها "ثورة شعب" عانى من القهر والظلم.
#مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر pic.twitter.com/xqtwKVXVWL— ₐdₒₗf Gₐₘₐₗₒᵥᵢc (@VettoAdel) September 8, 2020
وأكد "علي" أن قوة المصريين تكمن في وحدتهم، داعيًا جميع أطياف الشعب بتوحيد الصفوف على قلب رجل واحد لإنقاذ البلاد.
وقوبلت دعوة محمد علي باستجابة واسعة تردد صداها إلكترونيًا، بكثير من التفاعلات ضد السيسي وأخرى داعمة لخطوة الاحتجاجات والاستعداد للمشاركة، كما ظهرت ردود فعل متباينة من بعض الناشطين.
ارحل يعني امشي ياللي مبتفهمشي قريبا يارب تعود الينا هذه الروح والهتافات الجميله وتتوج بالنصر ع الظلم ونشوف بلدنا زي الدول المتقدمة اللهم ثورة#مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر pic.twitter.com/y6N3f9mMlq— بالقرآن نحيا (@UMy4iIrxKCPvBV5) September 8, 2020
خبر الموت والقتل اصبح خبر معتاد علي يد #بلحه لذي #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر https://t.co/g9PNkZWlzm— samiebrahim789 (@samiebrahim789) September 8, 2020
الجرافة إللى بتهد بيتك اليوم هى نفسها إللى هدت بيوت أهالى سيناء بالأمس هى نفسها إللى جرفت جثث شهداء ومصابى رابعة من قبل والقادم أعظم إنه حق الدماء 😓— فيلسوف تايه🚶ف الشوارع 🔍 (@MarcoAlZamalkaw) September 8, 2020
ألا إن نصر الله قريب 🤚#مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر pic.twitter.com/Chevto5az0
حولت مصر من ام الدنيا الى قهرالدنيا وذل الدنيا وظلم الدنيا— الـعـجـمـي العربي الأعرابـي (@ALA3RAPY) September 8, 2020
وحطمت ارواح شبابها وسجنت فرحة فلو كان عندك ذره من دم اللبني آدمين اسمعنا وطبق #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر
Let's do it again 💪🏻💙🇪🇬#مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر pic.twitter.com/N1eY1G3ns2— Dua a.elhakim (@DuaAbdelhakim) September 8, 2020
#مش_عايزينك_ياسيسي_وهنخلعك #مش_عاوزينك_ونازل_٢٠_سبتمبر #ارحل_يا_سيسي— نجوم الظهر (@bukhlud) September 8, 2020
go to hell cc pic.twitter.com/NBIqQagxGQ