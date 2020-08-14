انفجار بيروت
الجمعة 14 أغسطس 2020 10:42

مشهد مفجع.. انتشال جثة من سيارة أسفل مرفأ بيروت بعد 9 أيام من الانفجار(فيديو)

لحظة انتشال السيارة من المياه وبداخلها الجثة
لحظة انتشال السيارة من المياه وبداخلها الجثة
مواقع التواصل
وثّق مقطع مصور مشهدًا أليما لانتشال جثمان أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب الجاري.

وأظهر المشهد لحظات من عملية الانتشال لجثمان داخل سيارة كانت قبالة مرفأ بيروت لحظة الانفجار، وبقيت 9 أيام أسفله في المياه بعد الكارثة.

 وأوضح مصدر بالدفاع المدني لوسائل إعلام لبنانية أنه تم "العثور على جثة داخل سيارة من نوع نيسان على عمق 10 أمتار في البحر، وتم سحبها بواسطة رافعة، وعند إخراجها من المياه تم سحب الجثة من داخلها".

وتفاعل مغردون مع المقطع الذي وُصف بـ"الصعب"، بينما قال بعضهم إن ما يعيشه لبنان حاليا أشبه بـ "فيلم رعب طويل".

واتهموا الحكومة اللبنانية بالمسؤولية عن أرواح الضحايا داعين لتحقيق يتبعه محاكمة وعقاب للمسؤولين عن الفساد والانفجار.

وكان انفجار هائل قد وقع في مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس/ آب الجاري نتيجة وجود مادة نترات الأمونيوم عالية التفجير في أحد مخازنه.

وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 170 شخصًا، وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، بينما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين ضاعت  آثارهم خلال الحدث، حيث تتم إلى اليوم عمليات انتشال الجثامين بالإضافة إلى أشلاء عدد منهم.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام لبنانية
خدمة سند
كلمات مفتاحية
انفجار بيروت
مرفأ بيروت
انتشال
جثة

اقرأ أيضا

Thumbnail
بسبب ضعف مياه الدش على شعره.. ترمب يغير القوانين الأمريكية
Thumbnail
صحيفة إسرائيلية: نتنياهو زار الإمارات مرتين سرا
Thumbnail
كوشنر يكشف: دولة عربية أخرى تطبّع العلاقات مع إسرائيل قريبا
Thumbnail
عملية توقيف أمريكية مثيرة للنفط الإيراني في أعالي البحار(فيديو)
Thumbnail
ماذا يملك الجبري ضد ولي العهد السعودي؟

الأكثر قراءة

  1. خامنئي: يمكن الدخول في مناقشات إذا عادت أمريكا للاتفاق
  2. مصطفى بكري: التاريخ يعيد نفسه بين عبد الناصر والسيسي.. ومصريون: النكسة
  3. النظام السوري يقصف مسلحين سوريين في عرسال
  4. الكشف عن صورة شقيق زعيم كوريا الشمالية أثناء احتضاره
  5. شاهد: دموع سورية تروي ويلات الحرب