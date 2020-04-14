فيروس كورونا
الثلاثاء 14 أبريل 2020 10:24

مشهد كارثي بمصر.. إلقاء مخلفات مستشفى حميات في الطريق العام

عمال بمستشفى حميات بورسعيد يلقون المخلفات الطبية بالطريق العام
مواقع التواصل
تداول ناشطون مصريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لإلقاء مخلفات مستشفى الحميات بمدينة بورسعيد الساحلية، في الطريق العام بشكل غير لائق بدلًا من التخلص منها بشكل صحي.

وأظهرت اللقطات قيام عمال المستشفى بإلقاء المخالفات في طريق المارة، دون الاكتراث بما قد تسببه هذه المخلفات الطبية من أضرار كارثية على صحة المواطنين.

وعبر مصريون عن غضبهم وسخطهم من تصرف العمال ورميهم المخلفات في طريق الناس وتشويه المنظر العام، بدلًا من إماطة الأذى عن الطريق، هذا بالإضافة إلى تعريض حياة الأهالي للخطر لاسيما مع انتشار وباء كورونا.

وطالب المغردون بضرورة محاسبة المسؤول عن مثل هذه التصرفات، ودعوا إلى تدخل المسؤولين المعنيين لوقف ما وصفوه بالعبث، في ظل انتشار مخاوف من تفشي فيروس كورونا، الذي قد ينتقل إلى المواطنين عبر تلك المخلفات.

وحتى الاثنين، وصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد إلى 2190 حالة من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و164 حالة وفاة.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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