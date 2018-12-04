مشعل: إدارة المقاومة هي التي تحتاج إلى التوافق الوطني

خالد مشعل في لقاء مفتوح نظمه مجلس طلاب الجامعة الإسلامية بغزة

قال خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنه من غير المقبول إخضاع مبدأ المقاومة للسجال الداخلي طالما أن الاحتلال موجود.

وأضاف مشعل خلال لقاء مفتوح اليوم الثلاثاء نظمه مجلس طلاب الجامعة الإسلامية في غزة تحت عنوان "بين المقاومة والسياسة"، أن إدارة المقاومة هي التي تحتاج إلى التوافق الوطني، ويجب أن تكون قوية لتصنع شراكة وطنية مع أبناء الشعب الفلسطيني. أبرز تصريحات مشعل: البعض يضيع وقتًا في المفاضلة بين المقاومة والسياسة وكأن علينا اختيار طريق واحد منهما فقط.

ليس من الصواب الحكم على المقاومة أو السياسة طبقًا لبعض الصور النمطية والممارسات الخاطئة.

بعض الأطراف تلجأ إلى تنظير وفلسفة الهزيمة النفسية للتغطية على ضعفها.

محاولة البعض إخضاع مبدأ المقاومة للنقاش الداخلي مدخل خاطئ للتعاطي مع الوضع الفلسطيني.

المقاومة فطرة وغريزة عند أي كائن حي والشعوب لا تحتاج إلى البحث عن دليل يثبت حقها في مقاومة الاحتلال. السياسة لها دور أساسي في استثمار جهود المقاومة وقطف ثمارها.

السياسة هي التي تستطيع إدارة الصراع بكفاءة عالية وتقدر على توظيف المقاومة.

الحديث عن المقاومة والسياسة لا يجب أن يكون من باب المفاضلة بينهما ولكن للتكامل ووضع كل شيء في موضعه.

العمل السياسي لابد أن يستند إلى القيم وهو يستطيع أن يجمع بين المبادئ والمصالح ويفرق بين الثوابت والمتغيرات.

عندما يكون الحديث عن المقاومة الدفاعية فلا ينبغي النظر إلى موازين القوى.

الحديث عن موازين القوى ينبغي أن يوجه أكثر إلى من يسيرون في مسار المفاوضات مع عدو لا يعرف إلا القوة.

من غير المقبول إخضاع مبدأ المقاومة للسجال الداخلي طالما أن الاحتلال موجود ولكن إدارة المقاومة هي التي تحتاج التوافق الوطني.

المقاومة استطاعت أن تحصل على شرعية الانتخابات من قبل وكذلك شرعية الحاضنة الشعبية والنضال الوطني.

المقاومة يجب أن تكون قوية وذات عقل مفتوح وقادرة على صناعة شراكة وطنية مع أبناء الشعب.