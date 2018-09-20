الخميس 20 سبتمبر 2018 11:25
مشروع قانون لحظر العبارات الإسلامية في هولندا
قدم خيرت فيلدرز زعيم حزب "الحرية" اليميني المتطرف الأربعاء إلى البرلمان مقترح مشروع قانون لحظر العبارات الإسلامية في هولندا.
تصريحات فيلدرز أمام البرلمان:
- نحن بحاجة إلى تطهير بلدنا من الإسلام. الإسلام لا ينتمي إلى هولندا. الإسلام يساوي الكراهية والإرهاب.
- لسنوات، لم يتم فعل أي شيء لمنع الإسلام، ولهذا السبب اقترحنا مشروع قانون لحظر العبارات الإسلامية في هولندا.
- ينبغي أن تُحظر المساجد والمدارس الإسلامية والبرقع والقرآن. آمل أن تحتذي بقية الدول بهذا.
- المشروع يُعد الأول من نوعه في الدول الغربية.
ردود وانتقادات:
- انتقد رؤساء الأحزاب في البرلمان فليدرز، مؤكدين أن المقترح مخالف لنطاق الحريات الدينية التي يضمنها دستور البلاد.
- أشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "دنك"، توناهان كوزو، إلى أن فيلدرز يفعل ويقول الأشياء ذاتها منذ 14 عاما، وأنهم سيقفون ضد فيلدرز، حتى لو واصل هذه الأمور 14 سنة أخرى.
المصدر
وكالات
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