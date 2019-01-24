مشروع قانون أمريكي يفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد

أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه.

مشروع القانون:

يحمل مشروع القانون الجديد اسم "قانون قيصر"، نسبة إلى الاسم الحركي للضابط المنشق عن النظام السوري، والذي سرب آلاف الصور للانتهاكات بحق المعتقلين في سجون النظام.

يفوض مشروع القانون الخارجية الأمريكية توفير الدعم لجمع الأدلة، بهدف محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.

يقضي التشريع بفرض عقوبات على من يتعامل اقتصاديا مع النظام السوري، أو يوفر له التمويل، أو طائرات للخطوط الجوية السورية، أو يلعب دوراً في مشاريع الإعمار، أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة.

التشريع يفرض عقوبات على الأفراد الأجانب الذين ينشطون كمتعاقدين عسكريين، أو في مليشيات تقاتل لصالح الحكومة السورية وروسيا وإيران داخل سوريا، أو نيابة عن هذه الأطراف.

موقف بريطاني:

وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية أليستر بيرت، قال إن بلاده لن تعيد تطبيع العلاقات مع سوريا، مضيفاً أن على الأسد أن يعي أنه لا يمكنه مواصلة حكم البلاد كما كان.

بيرت: "النقطة التي أردت توضيحها هي أنه قبل أن يكون هناك أي اعتراف بسوريا، فلابد أن يكون هناك فهم لما حدث فيها وأن يفهم النظام بأنه ليس بإمكانه أن يواصل حكم البلاد، فليس هناك أي خطط بأي شكل من الأشكال لكي تقوم بريطانيا بتطبيع علاقاتها مع سوريا.

بيرت: بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين قتلوا والجرائم التي ارتكبها النظام فإنه من الصعب تصور أي نوع من العدالة يمكن أن يؤدي إلى التطبيع".

جاء ذلك رداً على سؤال أحد النواب في البرلمان عما إذا كانت بريطانيا ستحذو حذو دول عربية أعادت فتح سفاراتها في دمشق.