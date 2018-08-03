أمريكا وروسيا
الجمعة 3 أغسطس 2018 09:39

مشرعون أمريكيون يقرون "عقوبات من الجحيم" على روسيا

السناتور لينزي غراهام عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي
غيتي
قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون الخميس لفرض عقوبات جديدة قاسية على روسيا ولمحاربة الجرائم الالكترونية.

يأتي ذلك في أحدث مسعى من جانب الكونغرس لمعاقبة موسكو بشأن تدخلها في الانتخابات الأمريكية وأنشطتها في سوريا وأوكرانيا.

وضمت العقوبات قيودا مالية على صفقات الدين السيادي الجديدة، ومشروعات الطاقة والنفط، وواردات اليورانيوم، إضافة إلى شخصيات سياسية ورجال أعمال.

وعبّر مشروع القانون عن دعم قوي لحلف شمال الأطلسي واشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ أولا على أي إجراءات تهدف للانفصال عن الحلف.

وتفاعلت الأسواق الروسية مع الإجراء الجديد سريعا، وانخفض الروبل لأقل مستوى في أسبوعين.

وقال السناتور الجمهوري لينزي غراهام: "نظام العقوبات الحالي فشل في ردع روسيا عن التدخل في انتخابات التجديد النصفي والمقررة في وقت لاحق من العام الجاري".

وكان غراهام قال للصحفيين في وقت سابق إنه يخطط لعقوبات "من الجحيم" لمعاقبة روسيا.

وأقرّ الكونغرس الأمريكي في الصيف الماضي مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا لكن بعض المشرعين عبّروا عن غضبهم إزاء ما يرونه عزوفا عن تنفيذ العقوبات من جانب إدارة ترمب، ولم يوقع الرئيس على مشروع القانون إلا بعد أن أقره الكونغرس وبأغلبية كبيرة.

وسعت كثير من بنود الإجراء المقدم الخميس إلى تشديد هذا القانون لكن لم تتضح بعد ملامح العقوبات الجديدة.

ويحتاج المشروع لموافقة مجلس الشيوخ والنواب ثم يوقعه الرئيس ليصبح قانونا.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
عقوبات
مجلس الشيوخ الأمريكي
روسيا
التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية
الروبل
ترمب

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