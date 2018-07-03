كأس العالم 2018
الثلاثاء 3 يوليو 2018 00:16

مشجع روسي ينهي علاقته بزوجته بسبب ميسي

المهاجم الكروي الأرجنتيني ليونيل ميسي
غيتي
طلب مواطن روسي الطلاق من زوجته بعد زواج دام 14 عامًا عقب شجار بينهما حول إمكانيات المهاجم الكروي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي تصريح لصحيفة "أروجونتي إي فاكتي" المحلية، قال المشجع "كانت زوجتي تقول لي أن ميسي يلعب بشكل سيء في المونديال لتنشب بيننا مشاجرة حيث لم أتمالك نفسي، وجمعت أغراضي وخرجت من المنزل".

وأضاف "طلبت في اليوم الثاني رسميًا الطلاق من زوجتي أمام السجل المدني".

وأوضحت الصحيفة أن الزوجين تعرفا على بعضهما البعض في حانة خلال مشاهدة إحدى مباريات بطولة كأس العالم التي أقيمت عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

وودّعت الأرجنتين المونديال بعد هزيمتها يوم السبت من فرنسا بثلاثة أهداف لأربعة في ثمن نهائي العرس العالمي.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
كأس العالم 2018
ليونيل ميسي
الأرجنيتن
طلاق
مشجع كرة قدم

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