الثلاثاء 11 يونيو 2019 21:41
مشجعو فريق إسرائيلي يطالبون لاعبا باستخدام اسم مستعار
طالب مشجعو نادي "بيتار القدس" الإسرائيلي اللاعب الجديد "علي محمد" بإيجاد اسم مستعار بدلا من اسم عائلته.
التفاصيل:
- مشجعون ينتمون إلى اليمين المتطرف قالوا عبر صفحتهم على موقع فيسبوك "على غرار اللاعبين الآخرين في الماضي، يتعين على علي محمد أن يجد لنفسه اسما آخر إذا كان سيلعب في ستاد تيدي الرياضي".
- وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن المهاجم الجديد، البالغ من العمر 23 عاما، مسيحي من جمهورية النيجر.
- النادي قال في بيان على صفحته على فيسبوك "نحن فخورون بالتعاقد مع علي محمد، أفضل لاعب أجنبي في الدوري".
- البيان: قرأنا ردود الفعل والتهديدات التي أعقبت نقل علي محمد ولن نسمح لأقلية بتشويه سمعة النادي.
- النادي، الذي يتخذ من القدس المحتلة مقرا له، يعتبر تاريخيا من الجهات المتطرفة المعادية للمسلمين والعرب.
- النادي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، هو النادي الإسرائيلي الوحيد الذي لا يوجد في صفوفه لاعبون عرب.
- أثار توقيع النادي عقودا مع لاعبين مسلمين من الشيشان التوتر في عام 2013.
- اضطر الفريق إلى توظيف حراس شخصيين للاعبين بسبب ردود فعل المشجعين الذين أحرقوا مكاتب النادي.
- في عام 2017، استقال مدير النادي إيلي كوهين تحت الضغط بعد أن تعهد بعدم توقيع عقد مع لاعب مسلم.
- المالك الجديد للنادي صرح العام الماضي بأن مثل هذه الأحداث أصبحت من الماضي ولم يعد الدين معيارا لتوقيع العقود مع اللاعبين.
المصدر
الفرنسية
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