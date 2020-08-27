أمريكا
الخميس 27 أغسطس 2020 11:22

مشاهد قاسية.. مسلحون بيض يقتلون ويصيبون متظاهرين ضد العنصرية في أمريكا (فيديو)

صور لمسلح من ذوي البشرة البيضاء أطلق النار على عدد من المتظاهرين في ولاية ويسكونسن الأمريكية
مواقع التواصل
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحادث إطلاق النار في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن من قبل مُسلحين من أصحاب البشرة البيضاء، بزعم حمايتهم لمحطة وقود من المتظاهرين.

وأظهرت المقاطع محاولة المتظاهرين في البداية منع أحد المسلحين من إطلاق الرصاص وسحب السلاح الآلي منه لكنه بادرهم بإطلاقه عليهم وإصابتهم مما أدى إلى سقوط قتيلين إلى جانب آخر في حالة خطرة وعدد من المصابين الآخرين.

وتداول ناشطون صوراً لمطلقي النار على أنهم من اليمين المتطرف وهم يحملون سلاحا آليا من طراز "AR-15" ويتجولون في الشوارع.

يأتي هذا بعد تفجر الأوضاع على خلفية إطلاق الشرطة الأمريكية 7 رصاصات على الأمريكي من أصل أفريقي "جيكوب بليك"، أدى إلى إصابته بالشلل؛ وخرجت على إثر الحادث مظاهرات في مناطق عديدة منددة بأفعال الشرطة ومُطالبة بحلها.

وقالت إدارة شرطة كينوشا إن الشرطة استجابت إلى جانب وكالات أمنية أخرى، لبلاغات تفيد بحوادث إطلاق النار ووقوع العديد من الضحايا.

وأوضحت إدارة الشرطة في تغريدة على تويتر "أسفر إطلاق النار عن مقتل شخصين، ونُقل ثالث أصيب بطلقة نارية إلى المستشفى، لكن حياته ليست بخطر"، مضيفةً أن التحقيق "جار".

وتابع بيان الشرطة "المحققون على علم بما تداوله نشطاء من مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الحادثة".

يذكر أن مدينة مينيابوليس -التابعة لولاية مينيسوتا- قد شهدت مقتل الأمريكي من أصل أفريقي، وهو جورج فلويد، تحت ركبة الشرطي الأبيض ديرك تشوفين، نهاية مايو/أيار الماضي.

واندلعت احتجاجات عدة عقب مقتل فلويد، وأضرم المحتجون النار في عدد من المدن، وامتدت موجة الاحتجاجات ضد العنصرية لتشمل عواصم أوربية.

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المصدر
خدمة سند
الجزيرة مباشر

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