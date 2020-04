مشاهد صادمة لتراكم جثث ضحايا كورونا في غرف وثلاجات مستشفى أمريكي

وأظهرت اللقطات التي عرضتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية وتناقلتها وسائل إعلام محلية، الجثث المخزنة في الغرف الشاغرة بمستشفى سينا غريس، وأخرى متراكمة فوق بعضها البعض داخل وحدات التجميد بساحة انتظار السيارات في المستشفى، في مشهد صادم يكشف حجم الكارثة في المدينة.

وفي إحدى الصور، تظهر جثتين على سرير، جنبًا إلى جنب، على جانب جثمان آخر يظهر على كرسي بجوار السرير. وجميع الجثث الثلاث في أكياس بيضاء. وفي صورة أخرى تظهر أكياس الجثث متداخلة مع بعضها داخل وحدة مبردة في المستشفى.

وأكد عاملان في غرفة الطوارئ لسي إن إن، أن اللقطات هي تجسيد دقيق للمشهد الذي حدث داخل المستشفى خلال أوائل الشهر الجاري، خلال مناوبة لمدة 12 ساعة يصفونها بأنها "ساحقة".

وقالا إنه تم استخدام غرفة واحدة على الأقل، تُستخدم عادةً في دراسات حول عادات النوم، لتخزين الجثث لأن موظفي المشرحة لم يعملوا في الليل، وكانت المشرحة ممتلئة. وقررت غدارة المستشفى طلب وحدات تخزين متنقلة لتخزين الجثث.

وتظهر في الصور أكياس الجثث والأكياس الزرقاء التي تحتوي على الأمتعة الشخصية للمتوفى مكدسة داخل وحدة تخزين الثلاجة خارج المستشفى. وقال أحد العاملين في قسم الطوارئ "بالتأكيد الجثث مكدسة على الأرض. لا يوجد مصعد للمساعدة في وضع الجثث على الرف".

