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الأربعاء 29 يوليو 2020 10:27

مشاهدة تنقذ حياة مراسلة تلفزيونية بعد ملاحظتها لورم في رقبتها (فيديو)

لم يكن انتباه إحدى المشاهدات للأخبار على قناة تلفزيونية أمريكية مشدودا للأخبار بقدر تركيزها على عنق المراسلة التلفزيونية، بعدما لاحظت أن به ورما "غير طبيعي".

وقررت المشاهدة إرسال بريد إلكتروني إلى المراسلة تدعوها فيه إلى زيارة الطبيب "لأن الأمر قد يكون ورما سرطانيا".

وبعد أن أجرت الصحفية الشابة، فيكتوريا برايس، الفحوصات تأكدت ملاحظات المشاهدة حيال الورم إذ اتضح أنه ورم خبيث.

وكتبت برايس عبر حسابها في تويتر" لدي بعض الأخبار الشخصية لأشاركها معكم اتضح أن لدي سرطان.. وأنا مدينة بذلك لإحدى المشاهدات الرائعات التي لفتت انتباهي إلى ذلك".

وشاركت برايس، عبر حسابها في تويتر، صورا من داخل المستشفى بعد إجراء عملية لإزالة الورم السرطاني، موجهة الشكر للسيدة التي أنقذت حياتها.

وغردت قائلة:" لو لم أتلق رسالة البريد الإلكتروني هذه ما كنت اتصلت بالطبيب، ولكان السرطان استمر في الانتشار".

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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قناة أمريكية
ورم خبيث
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بريد إلكتروني
إنقاذ

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