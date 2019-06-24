مسيرات شعبية فلسطينية رفضاً لمؤتمر البحرين وصفقة القرن

شهد قطاع غزة والضفة الغربية مظاهرات ضخمة للتنديد بصفقة القرن وورشة البحرين رويترز

شارك آلاف الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة في مسيرات شعبية رافضة لمؤتمر البحرين وصفقة القرن.





مسيرات في غزة شاركت حشود من المواطنين والفعاليات الأهلية والشعبية بفعاليات رافضة لورشة البحرين التي تعتبر أول خطوة في صفقة القرن الأمريكية، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة.

لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية دعت للفعالية، بمشاركة جماهيرية شعبية بينها ذوو الأسرى والمحررين وممثلون عن الفصائل والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني.

رفع المشاركون في الفعالية أعلام فلسطين ولافتات تندد بورشة البحرين وصفقة القرن، مرددين هتافات تؤكد التشبث بالحقوق الوطنية وعلى رأسها حق العودة للاجئين وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وأن قضيتهم سياسية وليست اقتصادية.

تشهد مدينة غزة إضرابا شاملا غدا (الثلاثاء) ومسيرة جماهيرية بعد غد أمام مقر الأمم المتحدة، احتجاجا على انعقاد هذه الورشة.

بدورها دعت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة في بيان صحفي، مملكة البحرين وبعض الحكومات العربية التي أعلنت عن مشاركتها بالورشة الأمريكية في البحرين، إلى الإعلان عن إلغاء هذه الورشة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومقاطعتها. جامعة الأقصى: 97.6% من سكان غزة يعارضون صفقة القرن. غزة تعارض صفقة القرن مركز الدراسات وقياس الرأي العام بجامعة الأقصى بغزة قال إن استطلاعا توصل إلى أن 97.6% من سكان غزة يعارضون صفقة القرن.

المركز قال إن الاستطلاع نفذ في قطاع غزة على ألف ومائة شخص في كافة محافظات القطاع في القترة بين 18 إلى 23 من يونيو/ حزيران الجاري. مسيرات في الضفة الغربية ودعت فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات للمشاركة في فعاليات احتجاجية رفضاً لصفقة القرن والورشة الاقتصادية في البحرين التي دعت لها الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين.

احتشد المشاركون على ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، بمشاركة شخصيات وقيادات وطنية واسلامية، رافعين العلم الفلسطيني ولافتات تؤكد على رفض ورشة المنامة وصفقة القرن، فيما ألقيت العديد من الكلمات الخطابية التي تؤكد على رفض ورشة المنامة ومخرجاتها.

جابت مسيرة حاشدة شوارع مدينة رام الله، على وقع الهتافات الرافضة لصفقة القرن ورشة المنامة.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، كان قد كشف عن تحركات شعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والخارج، رفضاً لمؤتمر البحرين الاقتصادي.

جلسة للمجلس الوطني لمواجهه ورشة البحرين. فلسطينيون في الضفة الغربية يحرقون صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب ـ رويترز تصريحات رئيس الدائرة السياسية في المجلس الوطني، خالد مسمار: المجلس الوطني سيعقد اجتماعاً، على مستوى الدائرة السياسية ورئاسة المجلس، ممثلة برئيسه سليم الزعنون، ونائبه وأمين السر، لبحث ما سيجري بالمنامة، و(صفقة القرن) واتخاذ ما يلزم لمواجهتها،

شعبنا سيفشل هذه الصفقة بصموده وصلابة موقفه في تصديه لهذه المؤامرة، والتفافه حول قيادته.

المجلس الوطني، وجه رسائل إلى مختلف البرلمانات العربية والإسلامية والأصدقاء في الدول الأوروبية حول مخاطر (ورشة البحرين) و(صفقة القرن).

أي تحرك مضاد لمخططات الاحتلال والإدارة الأمريكية على أي مستوى، سيكون له تأثير قوي لتصدينا لهذه المؤامرات في ظل التجاوب الكبير من قبل جماهير شعبنا في الوطن والشتات، وإعلاء صوته المتمسك بالحقوق الوطنية. تصريحات سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس: المستقبل سيكشف أن (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وفريقه، هم مجموعة من المراهقين سياسيا.

"مؤتمر البحرين هو مظلة للتطبيع العربي الرسمي مع الاحتلال وشرعنة تصفية حق العودة وتهويد القدس والضفة ومصادرة الجولان"، مشددا على أن "المؤتمر لن يفلح في تحقيق أهدافه".

نتنياهو يهاجم الرئيس عباس بسبب ورشة البحرين

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو هجوماً جديداً على الرئيس عباس وقال:

"لا يمكنني فهم كيف رفض الفلسطينيون الخطة حتى قبل أن يسمعوا ما تتضمنه، فهذه ليست طريقة للتقدم".

نتنياهو يقول حسب "يديعوت أحرنوت"، إنه سيستمع إلى الخطط الأمريكية، وتحديداً (صفقة القرن) بشكل عادل ومفتوح.

أتمنى ألا يضر التوتر في الخليج بالمؤتمر الاقتصادي في البحرين.