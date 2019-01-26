مسودة اتفاق سلام بين طالبان وواشنطن في مفاوضات الدوحة

المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاده أسوشيتدبرس

قالت مصادر في حركة طالبان إن مفاوضي الحركة ومسؤولين أمريكيين وضعوا اللمسات الأخيرة خلال اجتماعاتهم في قطر، السبت، على بنود لإضافتها إلى مسودة اتفاق ينهي الحرب الأفغانية.

وانطلقت المفاوضات، الإثنين الماضي، في العاصمة القطرية الدوحة، وفق الأجندة المتفق عليها في اللقاء الأخير بين طالبان والأمريكيين الشهر الماضي، وكان مقررا أن تستمر يومين فقط. تفاصيل المسودة: تتضمن التفاصيل التي قدمتها المصادر لوكالة "رويترز" تنازلات من الجانبين فيما يبدو، إذ تقضي بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 18 شهرا من توقيع الاتفاق في المستقبل.

المصادر ودبلوماسي قالوا إن المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاده في طريقه إلى العاصمة الأفغانية كابل لإبلاغ الرئيس أشرف غني بما تحقق من تقدم بعد انتهاء المناقشات التي استغرقت ستة أيام.

لم يتضح ما إذا كان بيان مشترك سيصدر أو ما إذا كان الجانب الأمريكي قد قبل بالبنود. ولم يتسن الحصول على تعقيب المسؤولين في السفارة الأمريكية في كابول.

المصادر ذكرت أن الحركة عرضت ضمانات ألا يستغل -تنظيما الدولة والقاعدة- أفغانستان في شن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها.

طالبان تقول إنها ستضع اللمسات الأخيرة على جدول زمني لوقف إطلاق النار في أفغانستان لكنها ستبدأ محادثات مع ممثلين للحكومة الأفغانية بمجرد تنفيذ وقف إطلاق النار.

المصادر أضافت أن بنودا أخرى تشمل تبادل السجناء وإطلاق سراحهم ورفع حظر دولي على السفر فرضته الولايات المتحدة على عدد من قادة طالبان وآفاق تشكيل حكومة أفغانية انتقالية بعد وقف إطلاق النار.

مراسل الجزيرة قال إن رئيس جهاز المخابرات الأفغانية سيتوجه إلى الدوحة لمتابعة المفاوضات بين واشنطن وحركة طالبان.

مراسل الجزيرة نقل عن مصدر في حركة طالبان قوله إنه في حال تحديد جدول للانسحاب من أفغانستان، فستعلن الحركة وقف إطلاق النار.

المصدر: المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان حث طالبان على الجلوس مع الحكومة الأفغانية للتفاوض بعد تحديد جدول الانسحاب ووقف إطلاق النار في البلاد. أرض المعركة حركة طالبان تحقق تقدما على أرض المعركة في أفغانستان، حيث تلقت القوات الأفغانية ضربات "لا يمكن أن تستمر"، بحسب خبراء.

الخميس الماضي قال الرئيس الأفغاني أشرف غني في منتدى دافوس الاقتصادي إن 45 ألفا من قوات الأمن قتلوا منذ توليه منصبه في سبتمبر/أيلول 2014. وانسحبت قوات حلف شمال الأطلسي القتالية من أفغانستان بنهاية ذلك العام.

غني: "منذ أصبحت رئيسا.. ضحى أكثر من 45 ألف من عناصر قوات الأمن الأفغانية بحياتهم. وعدد قتلى القوات الدولية أقل من 72 قتيلا". خلفيات: الملا عبد الغني برادر حركة طالبان كانت عينت الملا عبد الغني برادر، أحد مؤسسيها، مديرا لمكتبها السياسي في الدوحة حيث تجري منذ، الإثنين الماضي، محادثات مع ممثلين أمريكيين لإنهاء النزاع المستمر منذ 17 عاما في أفغانستان.

الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قال في بيان نشر أول أمس الخميس، إن "مقام الملا عبد الغني برادر عُيّن رئيسا للمكتب السياسي".

مجاهد: "هذا الإجراء اتخذ لتعزيز عملية المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة وإدارتها بشكل صحيح"، مؤكدا أن "فريق المفاوضين (باسم طالبان) سيواصل محادثاته الجارية مع الولايات المتحدة".

عبد الغني برادر، كان الرجل الثاني في حركة طالبان إذ ساعد الملا محمد عمر الذي توفي في 2013، في تأسيس طالبان.

مطلع سبتمبر / أيلول 2018، عينت الإدارة الأمريكية خليل زاده مبعوثا إلى أفغانستان، ولخصت الخارجية مهمته في تنسيق وتوجيه الجهود الأمريكية التي تهدف إلى ضمان جلوس "طالبان" إلى طاولة المفاوضات.