ألمانيا
الأربعاء 10 مايو 2017 18:10

مسن يصيب 8 تلاميذ برذاذ الفلفل لتسببهم في إزعاجه

دويتش فيله
قام مسن بإصابة ثمانية تلاميذ في أحد بيوت الشباب بمدينة دريسدن الألمانية برش رذاذ الفلفل عليهم لتسببهم في إزعاجه.

وقالت الشرطة الأربعاء إن الرجل،67 عاما، الذي كان يقيم أيضا في النزل، شكا مساء الثلاثاء من الجلبة التي أحدثها التلاميذ، وتوجه إليهم ممسكا بسكين ورش عليهم رذاذ الفلفل.  

وتلقى  أغلب التلاميذ، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عاما، العلاج داخل النزل، فيمانقل اثنان منهم إلى المستشفى.

وتوجهت الشرطة بعدد كبير من أفرادها وبمرافقة كلب بوليسي إلى النزل، واحتجزوا الرجل داخل حجرته.

وذكرت الشرطة أن الرجل يعاني من اضطرابات نفسية وكان مخمورا بشدة.

المصدر
الألمانية
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رذاذ الفلفل
عجوز
نزل
ألمانيا
اضطرابات نفسية

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