الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:51
مسلمة من الإيغور: عرونا وحقنونا لنفقد الذاكرة بمعسكرات الاعتقال (فيديو)
كشفت جولباهار جليل، إحدى مسلمات الإيغور والتي اعتقلت لأكثر من عام داخل معسكرات في تركستان الشرقية عن كيفية تعذيب المسلمات هناك.
وأضافت جليل لموقع "الجزيرة مباشر" عن تعرضها للتحرش الجنسي من دون الاهتمام بتوسلاتها كي يمتنعوا عن فعل ذلك.
وقالت: "شاهدت حقن المسلمات بعقاقير لقطع الدورة الشهرية وإفقادهن الذاكرة، كما كانوا يقومون بنزع ملابسنا كاملة وإجبارنا على الجلوس والقيام ونحن عاريات تماما، ثم إجبار المسلمات على كتابة عبارات شكر للرئيس الصيني والحزب الشيوعي".
المصدر
الجزيرة مباشر