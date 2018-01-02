روسيا
الثلاثاء 2 يناير 2018 09:49

مسلمة محجبة تترشح لمنافسة بوتين على رئاسة روسيا

آينة حمزتوفا, زوجة مفتي جمهورية داغستان الروسية
آينة حمزتوفا, زوجة مفتي جمهورية داغستان الروسية
فيسبوك
قبلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، الاثنين، أوراق ترشح "آينة حمزتوفا" زوجة مفتي جمهورية داغستان الروسية لانتخابات الرئاسة، المقررة في روسيا الاتحادية، يوم 18 مارس/آذار المقبل.

وأعلنت اللجنة، في بيان، قبولها أوراق "آينة حمزتوفا"، زوجة مفتي داغستان، ضمن إجراءات الترشح لانتخابات الرئاسة، وفق قناة "روسيا اليوم".

وأوضحت اللجنة أن آينة حمزتوفا رشّحت نفسها بصفة مستقلة.

و"آينة حمزتوفا" (46 عاما) هي كاتبة صحفية مسلمة ورئيسة تحرير مجلة "إسلام"، وكذلك مستشارة الاتصالات العامة لمفتي داغستان، أحمد عبد اللطيف.

وفي مرحلة التسجيل يتوجب على المرشحين المستقلين جمع 300 ألف توقيع من ناخبين مؤيدين لهم، على ألا يتجاوز عدد التوقيعات في المنطقة الواحدة 7500 توقيع.

وانطلقت الحملة الانتخابية في 18 ديسمبر/كانون أول الماضي.

وقبلت لجنة الانتخابات، يوم الجمعة الماضي، أوراق زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، فلاديمير جيرينوفسكي، ليصبح أول مرشح رسمي لانتخابات الرئاسة الروسية.

وكان الرئيس الروسي الحالي، فيلاديمير بوتين، أعلن، الشهر الماضي، اعتزامه الترشح لولاية رئاسية رابعة ستبقيه في الكرملين حتى عام 2024 في حال فوزه.

المصدر
الأناضول
وكالة الأنباء القطرية
كلمات مفتاحية
زوجة مفتي داغستان
جمهورية داغستان الروسية
روسيا
رئاسة
ترشح
انتخابات رئاسية

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: أطفال حِمص يتحَدون الحصار بالأشجار
Thumbnail
مُسن ينجو بحياته رغم مرور قطار فوقه

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم