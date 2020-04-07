مسلسل يثير غضب سعوديين وأمير عسير يطالب بإيقافه (فيديو)
وتداول مغردون مقاطع فيديو من المسلسل الذي انتجته قناة (MBC)، قائلين إن إحدى حلقات المسلسل تصور أهل القرى في الجنوب على أنهم تجار مخدرات وهو ما يخالف عاداتهم وتقاليدهم ويشكّل إهانة إعلامية بالغة بحقهم.
وقال بيان صادر عن إمارة منطقة عسير إن حلقات في المسلسل تضمنت إساءات لأهالي المنطقة وتاريخها وعاداتها وخالفت النظام الأساسي للحكم والمواد المعمول فيها بوزارة الإعلام.
وطالب البيان بوقف بث حلقتين من المسلسل وسحبهما من المواقع المختلفة وإنتاج محتوى إعلامي خاص يبرز مكانة منطقة عسير التاريخية والحاضرة.
#عاجل #بيان_صحفي بشأن ما بثته إحدى القنوات التلفزيونية . pic.twitter.com/710s6oqLPP— إمارة منطقة عسير (@emartasir) April 6, 2020
ودعا مغردون القناة للاعتذار لأهالي الجنوب، مؤكدين أن محتوى المسلسل شوه المملكة وصورتها وأفقد المجتمع قيمه وتقاليده.
قنوات #mbc #mbc1— م.علي الحميد (@AliAlHumaid) April 7, 2020
بدأت مسلسل #العاصوف عن أهل نجد بزنى وخمور وأطفال لقطة،
وبدأت مسلسل #عيال_صالح عن أهل الجنوب بقتل وتجارة مخدرات…
فكر وأخلاق هذه القنوات ومن يديرها محصورة بالزنى والخمور والمخدرات ويظنوننا مثلهم…
أسأل الله العلي القدير أن يجعل قنواتكم قاعا صفافا على رؤوسكم
عيال ابو صالح؟— ام خالد من أبها/ (@5KepvYyWIkmUPzc) April 4, 2020
عمل كل مافيه أهانه للمنطقه الجنوبية/رجال وحصون وجنابى وقط عسيري وثوب جنوبي ونساء الجنوب وقرية اهلهاعاشو شيوخ وماتو ابطال:
يجي يوسف التركي ؟ومن معه يظهرون الزمان والمكان والأنسان بهذه الصورة البشعه:
مجالس الصلح بين القبائل؟يصورنها مصانع للحشيش؟ حسبي الله عليهم😡 pic.twitter.com/jaJ3Id21oG
#عيال_صالح— ليلى إبراهيم الأحيدب (@laila_al_ohaidb) April 4, 2020
هذا مو مشكلته الاساءة لأهل الجنوب بس
بل الإساءة للفن وللذوق
لاقصة ولا سيناريو ولا أدارة محتوى
ولا تمثيل
الأب لهجته نجدي
والأم لهجتها بحرينية
والعيال مختلط
وش هالمكس العجيب للعيلة؟
شف بس أسماء الكتاب واغسل يدك
نيفين امين
وأمين جمال
أحمد أبوزيد
من هؤلاء؟؟ pic.twitter.com/51ff2dyNqg
#عيال_صالح محشومين اهالينا في الجنوب وفي كل شبر من أرض السعوديه الطاهرة عن هذه التفاهات المتواصله واللي هي للأسف مو اول مره يتم إنتاج مسلسلات هابطه تحتوي اسقاطات مخجله تجاهنا كسعوديين— منيرة حسن المشخص (@see_moone) April 6, 2020
بيض الله وجهك في الدارين على هالخبر المفرح سمو الأمير و مو غريبه على أبناء ال سعود pic.twitter.com/Fx5qpq3H2B
شكرا لأمير منطقة #عسير ..— عبدالله الهاجري🇸🇦 (@AbdullahHajri) April 6, 2020
حقيقةً فما قُدم في عمل #عيال_صالح سخيف جداً ولا يمُت للفن بصلة..
وعلى قناة #mbc أن تعتذر لأهالي المنطقة كونها القناة التي بثت العمل..
أما بالنسبة للمشاركين في العمل، للأسف أتضح محدودية فكرهم.. pic.twitter.com/6G2ELCq2et