السعودية
الثلاثاء 7 أبريل 2020 22:52

مسلسل يثير غضب سعوديين وأمير عسير يطالب بإيقافه (فيديو)

لقطة من المسلسل
مواقع التواصل
أثار المسلسل السعودي "عيال صالح" حالة من الجدل والانتقادات الحادة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمه مغردون بالإساءة إلى أهالي المنطقة الجنوبية.

وتداول مغردون مقاطع فيديو من المسلسل الذي انتجته قناة (MBC)، قائلين إن إحدى حلقات المسلسل تصور أهل القرى في الجنوب على أنهم تجار مخدرات وهو ما يخالف عاداتهم وتقاليدهم ويشكّل إهانة إعلامية بالغة بحقهم.

وقال بيان صادر عن إمارة منطقة عسير إن حلقات في المسلسل تضمنت إساءات لأهالي المنطقة وتاريخها وعاداتها وخالفت النظام الأساسي للحكم والمواد المعمول فيها بوزارة الإعلام.

وطالب البيان بوقف بث حلقتين من المسلسل وسحبهما من المواقع المختلفة وإنتاج محتوى إعلامي خاص يبرز مكانة منطقة عسير التاريخية والحاضرة.

ودعا مغردون القناة للاعتذار لأهالي الجنوب، مؤكدين أن محتوى المسلسل شوه المملكة وصورتها وأفقد المجتمع قيمه وتقاليده.

المصدر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
السعودية
مسلسل
عسير

اقرأ أيضا

Thumbnail
أزمة كورونا تثقل كاهل الباحثين عن الرزق في مصر
Thumbnail
فرنسا رابع دولة تتجاوز حد العشرة آلاف وفاة جراء كورونا
Thumbnail
قطر ترسل مساعدات طبية إلى إيطاليا تتضمن مستشفيين ميدانيين
Thumbnail
شخص غامض نادى عليه السيسي باسم "بهاء" يثير جدلا في مصر.. فمن هو؟ (فيديو)
Thumbnail
شاهد: رفع الأذان في مسجدين بهولندا

الأكثر قراءة

  1. أزمة كورونا تثقل كاهل الباحثين عن الرزق في مصر
  2. فرنسا رابع دولة تتجاوز حد العشرة آلاف وفاة جراء كورونا
  3. قطر ترسل مساعدات طبية إلى إيطاليا تتضمن مستشفيين ميدانيين
  4. شخص غامض نادى عليه السيسي باسم "بهاء" يثير جدلا في مصر.. فمن هو؟ (فيديو)
  5. مسلسل يثير غضب سعوديين وأمير عسير يطالب بإيقافه (فيديو)