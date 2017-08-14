تركيا
الاثنين 14 أغسطس 2017 15:40

مسلح يشتبه بأنه من تنظيم الدولة يقتل شرطيا تركيا

الشرطة التركية
الشرطة التركية
رويترز-أرشيف
قتل شرطي تركي طعنا على يد مسلح يشتبه بأنه ينتمي لتنظيم الدولة، أثناء نقله إلى مقر شرطة إسطنبول.

وألقي القبض على المسلح خلال عملية لشرطة مكافحة الإرهاب واشتبهت السلطات بأنه كان يجهز لتفجير.

وفارق الشرطي الحياة متأثرا بجراحه بعد نقله للمستشفى مساء الأحد.

واعتقلت الشرطة بعد الهجوم 12 شخصا يشتبه بأنهم متشددون ينتمون للتنظيم من أصول إيرانية وعراقية وسورية.

واعتقلت الشرطة يوم الجمعة 22 شخصا يشتبه بأنهم على صلة بالتنظيم المتشدد.

ويقول المسؤولون إن تركيا اعتقلت ما يربو على خمسة آلاف شخص يشتبه بأنهم من تنظيم الدولة ورحلت نحو 3290 متشددا أجنبيا من 95 دولة كما رفضت السماح بدخول 38269 شخصا على الأقل في السنوات القليلة الماضية.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
تركيا
تنظيم الدولة
مقتل شرطي

اقرأ أيضا

Thumbnail
ديلي تلغراف: الإمارات مولت توني بلير سرا أثناء عمله مبعوثا للرباعية
Thumbnail
أكثر من نصف مليون مصاب بوباء الكوليرا في اليمن

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا