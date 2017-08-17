الخميس 17 أغسطس 2017 11:34
مسلح يحتجز رهينة في محطة إذاعية هولندية
قالت الشرطة الهولندية إنها ألقت القبض على رجل احتجز امرأة رهينة في محطة إذاعية لما يربو على ساعة يوم الخميس قبل أن يطلق سراحها.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المرأة لم تصب بجروح خطيرة لكنها نقلت إلى سيارة إسعاف لإجراء فحص. وأضافت أنه ليس لديها معلومات عن دافع المسلح.
وطوقت الشرطة جزءا من المبنى الواقع بمدينة هيلفرشوم.
وأشارت وكالة الأنباء الهولندية إلى أن الرجل دخل في مشادة مع المرأة، وهي موظفة بالمحطة، ثم أجبرها على اصطحابه إلى الداخل مهددا إياها بسكين.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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