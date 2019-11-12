سلطنة عمان
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 20:20

مسقط: نأمل في الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية

السلطان قابوس بن سعيد (يمين) مستقبلا نائب وزير الدفاع السعودي (يمين)
العمانية
قالت سلطنة عمان إنها تأمل في الوصول إلى تسوية شاملة تنهي الأزمة اليمنية.
التفاصيل
  • وزارة الخارجية العمانية قالت في بيان نشرته على تويتر إن السلطنة "ترحب بجهود السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض بين بعض الأطراف اليمنية".
  • البيان: تأمل السلطنة بأن يمهد ذلك للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، تنهي الأزمة الحالية في اليمن.
  • البيان جاء غداة استقبال السلطان قابوس بن سعيد لنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الذي يتولى الملف اليمني في الرياض.
  • نائب وزير الدفاع السعودي، الذي قام بزيارة استمرت يومين لسلطنة عمان، قال  إنه اطلع على رؤية السلطان قابوس بشأن أوضاع المنطقة، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
  • في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شهدت الرياض توقيع اتفاق ينهي الاشتباكات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
  • تعد سلطنة عمان أحد أبرز الوسطاء في الملف اليمني.
  • منذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية، قوات الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين.
  • الحرب في اليمن أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران الماضي.
المصدر
الأناضول
العمانية
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سلطنة عمان
السلطان قابوس بن سعيد
اليمن
السعودية
اتفاق الرياض

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