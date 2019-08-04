الأحد 4 أغسطس 2019 13:50
مسعد أبو فجر يدعو لتشكيل فريق لشرح قضية سيناء للعالم (فيديو)
دعا الناشط السيناوي مسعد أبو فجر، من خلال بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، إلى تشكيل فريق من أهالي سيناء لشرح قضية معاناتهم للعالم.
وذلك إنقاذًا لشعب سيناء من "الإبادة العرقية" التي يقوم بها الجيش المصري ضد قبائل سيناء، طبقًا لما عنونه في رسالته لأهالي سيناء.
أبو فجر، أديب سيناوي واختير ممثلًا لشعب سيناء بلجنة الخمسين لكتابة الدستور المصري عام 2014، وينتمي إلى قبيلة الرميلات، إحدى كبريات القبائل السيناوية والتي تم تهجيرها بالكامل من موطنها الأصلي برفح شمال شرقي سيناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم.
التفاصيل
- أثارت مسألة التهجير القسري التعسفي لسكان شمال سيناء منذ أيام، قلقًا بالغًا بعدما طرح القرار رقم 233 لسنة 2016 للتنفيذ من قبل محافظ شمال سيناء والذي سيؤدى إلى إزالة كيلو مترين مربع على جانبي الطريق الدولي الذي يقطع شمال سيناء مارًا بكل مدنها وقراها التي تقع على جانبي الطريق.
- إبراهيم أبو شعيرة النائب بمجلس النواب المصري، علّق على الأمر من خلال صفحته، بأنه قد أثار الأمر قبل عامين وأنه يتوجب على الأهالي سرعة تقنين منازلهم كحق انتفاع حتى لا تتعرض مساكنهم للإزالة وفق القرار.
- إلا أن خبراء قانونيين أفادوا لـ "الجزيرة مباشر" أنه ليس من حق الحكومة مطالبة الأهالي بتقنين أوضاعهم لأنهم شعب أصلي وقد نصت اتفاقية 1906 بترسيم الحدود على حقهم في ملكية مساكنهم وحقولهم وفقًا لما هو متعارف بينهم.
- الحكومة تضع شروطًا تعجيزية لتقنين الملكية منها المطالبة بإثبات جنسية الأجداد في حين أن الأجداد كانوا من رعايا الدولة العثمانية لأن مصر لم تبسط سيادتها على كامل سيناء إلا بعد عام 1906، وفق الخبراء.
ما جاء في بث أبو فجر
- ما دفع أبو فجر للمطالبة بتشكيل لجنة للدفاع عن شعب سيناء، هو عزم الحكومة على تنفيذ قرار سيؤدي لمسح شمال سيناء وتهجير 80% من سكانها بحسب قوله.
- أبو فجر فسّر توقيت تنفيذ القرار، بأنه رسالة من السيسي لدعم اليمين الإسرائيلي ليؤكد لهم أنه يعمل لمصلحتهم بنسبة 100%، وعلل إقدام السيسي على ذلك بأنه يقدم سيناء أرضًا وشعبًا قربانا لليمين الإسرائيلي لكي يفوز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في الانتخابات القادمة حتى يحافظ السيسي على بقائه في الحكم هو وأولاده من بعده، لأن سقوط نتنياهو في الانتخابات سيجعل وضع السيسي صعب جدًا، بحسب أبو فجر.
- أبو فجر دعا من خلال رسالته التي وجهها لأهالي سيناء، بضرورة تشكيل فريق يتكفل بالمرور على كل شبر في العالم حتى يوصل للعالم رسالة واحدة هي "نحن قبائل شعب أصلي داخل سيناء وتتم إبادة عرقية لنا بواسطة الجيش المصري والدولة المصرية" وقد وصف تشكيل هذا الفريق بالمهم للغاية.
- حول تشكيل الفريق اقترح أبو فجر أن يتراوح عدده من ثلاثة إلى عشرة أفراد وليس مطلوب أن يكونوا ذو قدرات معينة، بل أشخاص عاديين تمامًا حتى ولو لم يكونوا متعلمين، فالمطلوب هو أن يحكي ما شاهده فقط.
- أبو فجر حمّل اليسار الإسرائيلي مسؤولية الإبادة العرقية التي تحدث لشعب سيناء بسبب صمته على التحالف بين نتنياهو والسيسي الذي شجع الأخير على ارتكاب جرائمه في حق شعب سيناء، لمساعدة مرشح يميني فاسد.
- أبو فجر طالب متابعيه من بئر السبع، بترجمة ما جاء في رسالته للغة العبرية حتى يشاهدها الإسرائيليون، كما طالب بترجمة رسالته إلى اللغات الأوربية والأمريكية نتيجة لما تحمله من أهمية تتعلق بالإبادة التي يتعرض لها شعب سيناء الأصلي على يد الجيش المصري.
- فيديو أبو فجر حمل أيضا رسالة لأهالي بئر العبد شمال غربي سيناء، والذين امتدت إليهم عمليات تنظيم الدولة والجيش مؤخرًا، وهي تحذيرهم من الانجرار لأي دعوات تطالبهم بالانخراط مع الجيش المصري في عملياته العسكرية، لأن الحرب على الإرهاب في سيناء باتت مكشوفه للجميع.
- أبو فجر: السيسي لو كان صادقًا في إشراك أهالي سيناء في محاربة تنظيم الدولة لفعل ذلك منذ البداية حين كان أفراد التنظيم الذين كانوا ينشطون برفح لا يتجاوزون المائتي فرد.
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية