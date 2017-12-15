أسعار عملات
الجمعة 15 ديسمبر 2017 15:31

مستوى قياسي جديد لعملة بيتكوين مع تنامي التحذيرات

الأناضول
سجلت بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا جديدا فوق 17750 دولارا اليوم الجمعة مرتفعة ثمانية % عن اليوم السابق وسط مخاوف متنامية إزاء مخاطر الاستثمار في العملة شديدة التقلبات والمضاربة.

ويثير الصعود الفلكي للعملة المشفرة - أكثر من 1700 % منذ بداية العام - بواعث قلق من فقاعة قد تنفجر انفجارا مدويا.

وارتفعت بتكوين أكثر من 77 % في ديسمبر كانون الأول وحده لتتجه صوب أفضل أداء شهري لها بالنسبة المئوية منذ ديسمبر كانون الأول 2013.

وفي معاملات اليوم سجلت العملة 17752.99 دولار على بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبورج.

المصدر
رويترز
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