مستوطنو "غلاف غزة": نثق في تصريحات هنية أكثر من نتنياهو

المستوطنون: مطلبنا الأول هو الشفافية، وعلى نتنياهو أن يتحدث إلينا ويخبرنا بما يحدث. نحن هنا نعتمد على ما يقوله هنية بدلاً مما يقوله رئيس الوزراء.