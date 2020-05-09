مستشفى سعودي شهير يعلن إفلاسه ويوجه رسالة لنجل الملك سلمان
وتداول نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي صورة من مذكرة مرسلة من مجموعة عبد الغني حسين، المالكة لمستشفى الدار، إلى أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان آل سعود، لإخطاره بوقف العمل بالمستشفى.
وقالت المذكرة: "نظرا للصعوبات الكبيرة التي نواجهها من الناحية المالية والإدارية في تشغيل مستشفى الدار منذ عدة سنوات، فقر قرر مجلس الإدارة إغلاق المستشفى نهاية شهر مايو الحالي".
وأضافت: "سيستمر فقط الطاقم الطبي إلى حين خروج آخر مريض من المستشفى وسيتم البدء في تصفية مستحقات جميع الموظفين طبقا للنظام وذلك خلال أربعة شهور".
بدأت مستشفيات #السعودية بالإفلاس ..— نورة الحربي (@n_alharbi12) May 9, 2020
مجموعة عبدالغني حسين، من أكبر المستشفيات بالمدينة المنورة تعلن إفلاسها وتسريح جميع الأطباء والعاملين نظراً للصعوبات المالية والإدارية وعدم قدرتها على الإستمرار وإغلاق المستشفى #كورونا#افلاس_المستشفيات pic.twitter.com/2RMnL2uH94
وانتقد عدد من الناشطين على مواقع التواصل إغلاق المستشفى في الوقت الذي تنفق فيه السعودية أموالها على أمور أخرى متعلقة بالترفيه وشراء النوادي، مشيرين إلى أن القطاع الطبي أولى بهذه الأموال خصوصا مع تفشي فيروس كورونا في البلاد.
بينما ينشغل الشعب السعودي بتفاعات #سامي_الجابر و#الاحساء— Int94 (@Int941) May 9, 2020
مستشفى الدار في المدينة المنورة يُعلن إفلاسه، ومحمد بن سلمان يصرف أمواله على ملذاته الجنسية، وشراء نيوكاسل. pic.twitter.com/g1KQTIv7Dc
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 239.
وأوضحت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أنها سجلت أيضا 1704 إصابات، رفعت الإجمالي إلى 37 ألفا و136 حالة.
مجموعة عبدالغني حسين، من أكبر المستشفيات بالمدينة المنورة تعلن إفلاسها وتسريح جميع الأطباء والعاملين نظراً للصعوبات المالية والإدارية وعدم قدرتها على الإستمرار وإغلاق المستشفى #كورونا#افلاس_المستشفيات #عثمان_الخميسpic.twitter.com/AqHQYVoMra@Hazem_Janahi— Gulf today (@amir1196) May 9, 2020
#افلاس_المستشفيات في #السعودية هي مستشفيات خاصة وليست حكومية وهذا مايعني ان الدولة أصبحت تقدم الخدمات مجانًا فتوقف شغل المستشفيات الخاصة— انور بن عبدالله (@x2nwrx) May 9, 2020
فاللي يحاول يدور الزلة على قولتهم نقولة اركد تراك في #السعودية_العضمى 💚🇸🇦
📛 الانهيار مستمر !!— حقوق الضعوف (@hukusfof) May 9, 2020
مجموعة عبدالغني حسين تعلن إغلاق #مستشفى_الدار في #المدينة_المنورة وتسريح جميع الأطباء والعاملين فيها بسبب عدم قدرتها في الاستمرار في ظل الصعوبات المالية !!
حتى المستشفيات بدأت في إعلان إفلاسها وعدم قدرتها التعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية ! pic.twitter.com/1MYTdKlioD
مستشفى الدار السعودي يفلس ويغلق ابوابه ، وكل يوم نسمع عن مستشفيات سعودية تنهار بينما #تركيا تفتتح المدن الطبية العملاقة ويأتي سعودي في راسه بيادة يقول : تركيا فشلت في مواجة كورونا والسعودية اصبح وزارة صحة للعالم كله 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/xkCXIhMbB6— واثق الخطوة (@full_confident) May 8, 2020