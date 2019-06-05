الأربعاء 5 يونيو 2019 00:52
مستشار بن زايد وبن سلمان أمام المحاكم الأمريكية بفضيحة أخلاقية
أمرت محكمة فيدرالية في ولاية نيويورك الأمريكية، بترحيل رجل الاعمال اللبناني جورج نادر مستشار ولي عهد أبو ظبي، إلى ولاية فرجينيا.
وسيمثل نادر أمام محكمة فيدرالية على خلفية تهم تتعلق بحيازة مواد إباحية لأطفال.
مستشار ولي عهد أبو ظبي يَمثل أمام محكمة في نيويورك:
- أفاد مراسل الجزيرة في نيويورك أن المحكمة حذرت جورج نادر من مغبة محاولة الهروب من الولايات المتحدة بحجة وضعه الصحي.
- كان محامي جورج نادر يسعى لتامين بقائه في إقامة خاصة او مستشفى في فيرجينيا بسبب وضعه الصحي لحين عرضه على المحكمة.
- قال المحامي إن موكله يقيم في ابوظبي وإنه جاء الى نيويورك قادما من دبي بهدف العلاج بعد تعرضه لمضاعفات نتيجة عملية جراحية في القلب أُجريت له في المانيا.
ما القصة؟
- رجل الأعمال جورج نادر الذي عرف لسنوات كمستشار لولي عهد ابوظبي مَثُل أمام إحدى المحاكم الفيدرالية في نيويورك وذلك غداة توقيفه في مطار "جون أف كيندي" في نيويورك واتهامه بحيازة ونقل مواد اباحية لأطفال قصر.
- استمعت المحكمة في ولاية نيويورك الأمريكية لمحامي نادر الذي يسعى لوضع ترتيبات أمنية تأخد بعين الاعتبار وضع موكله الصحي لدى ترحيله إلى فرجينيا حيث وجهت له محكمة فيدرالية هناك تهما تتعلق بحيازة اشرطة جنسية لأطفال.
- كانت قاضية المحكمة الفيدرالية في نيويورك أمرت، أمس الاثنين، باحتجاز جورج نادر لحين البت في اجراءات كفالته مشيرة إلى أن نادر لديه جميع الدوافع للهروب خارج البلاد.
- ذكرت شبكة "سي إن إن" أن القاضية الفيدرالية شيريل بولاك قالت أثناء جلسة أولية، أمس الاثنين، أنه لولا وضعه الصحي لكانت رحلته بشكل فوري لمحكمة فرجينيا مشيرة إلى أن نادر لديه جميع الدوافع للهروب خارج البلاد.
- وصل نادر لنيويورك قادما من وجهة غير معلومة حتى الأن حيث كان من المفترض أن يتوجه لمستشفى "ماونت سايناي" في نيويورك لإجراء فحوص طبية بعد تعرضه لمضاعفات نتيجة عملية جراحية على القلب أجراها قبل 5 أسابيع بحسب "سي إن إن".
- وقع جورج نادر وهو مستشار ولي عهد أبو ظبي والمقرب من ولي عهد السعودية في شباك الأجهزة الأمنية الأمريكية بتهمة حيازة ونقل أفلام إباحية لأطفال أعمارهم ما بين العامين و14عاما تم ضبطها معه قبل أكثر من عام في مطار دليس بواشنطن قادما من دبي.
- ضبط هذه المواد تم بالصدفة خلال عملية لـ "اف بي آي كان غرضها التفتيش عن مواد متعلقة بتحقيق روبرت مولر بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.
من هو جورج نادر؟
- نادر شغل الإعلام الأمريكي لشهور طيلة تحقيقات مولر. وهو مدان بسوابق متعلقة بحيازة أفلام إباحية والاعتداء على أطفال في بلدين على الأقل وفق الإعلام الأمريكي رغم ذلك فقد وصل إلى البيت الأبيض والتقى بأقرب المقربين من الرئيس ترمب مثل جاريد كوشنر والنجل الأكبر لترمب وستيف بانون، وذلك وفق نيويورك تايمز.
- في يوم تنصيب ترمب رئيسا التقى جورج نادر بشخص آخر لديه سجل جنائي بولاية نيويورك على خلفية قضية دفع رشى وهو إليوت برويدي من أبرز ممولي حملة ترمب الانتخابية ومسؤول باللجنة المالية للحزب الجمهوري.
- بحسب تحقيق لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية اتفق مستشار ولي عهد أبو ظبي مع برويدي على البدء بمغامرة يمولها محمد بن زايد ومحمد بن سلمان ولي عهد السعودية بموجب علاقة نادر الوثيقة بهما. والمخطط كان بهدف التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية مقابل عائد مادي ضخم لبرويدي.
- بدأ تنفيذ الخطة وكان هدفها أن يسعى برويدي لإقناع ترمب وإدارته لاتخاذ موقف متشدد ضد قطر والتحريض باتجاه اتهامها بدعم الإرهاب.
- هذا كان مطلب ولي عهد أبو ظبي وولي العهد السعودي ولأجل تنفيذه كانا على استعداد لدفع أي ثمن فوقع برويدي بحسب "أسوشيتد برس" مع السعودية والإمارات عقودا بمليار دولار.
- في التاسع من يونيو/ حزيران 2017 وخلال ترحيبه بالرئيس الروماني زج دونالد ترمب عبارة ضد قطر وكانت خارجة عن سياق الترحيب بالضيف.
- في ذلك اليوم ظنت دول الحصار أن حملتها نجحت، لكن خلال ساعات تداركت واشنطن ما حدث وتم الإعلان عن صفقة لبيع الدوحة مقاتلات حربية بقيمة 12 مليار دولار.
- نادر كان أيضا حلقة وصل بين دائرة ترمب ودائرة مقربة من الرئيس الروسي. حيث قام بترتيب اجتماعات سرية كانت محور تحقيقات فريق مولر الذي نُقل عن فريقه صفقة لمنح نادر حصانة مقابل إدلائه بكل ما يعرفه.
- من بين الاجتماعات السرية التي رتبها نادر، عدة لقاءات في جزر سيشل قبل أياما قليلة من تنصيب ترمب بدعوة من ولي عهد أبو ظبي الذي كان حاضرا هناك.
- كما رتب نادر "قمة سرية" انعقدت على متن يخت في البحر الأحمر أواخر عام 2015 لخمسة زعماء عرب من السعودية والإمارات ومصر والبحرين والأردن.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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