فلسطين المحتلة
الثلاثاء 6 مارس 2018 22:42

مستشار الرئيس الفلسطيني: ترمب يدفعنا كالأبقار نحو الذبح

متشدد يهودي ينظر إلى مسجد قبة الصخرة في القدس القديمة
صورة أرشيفية
رويترز
شبه مسؤول فلسطيني (الثلاثاء) نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه الفلسطينيين برعاة البقر الأمريكيين الذين يدفعون الماشية نحو الذبح.

وقال محمد أشتية، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للصحفيين في مكتبه في رام الله إن "ما يجري اليوم معنا يشبه ما يسمونه في أمريكا، قيادة الماشية نحو فخ إطلاق النار".

ويأتي تصريح أشتية بعد يوم من ترحيب الرئيس الأمريكي برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في واشنطن والتمهيد للإعلان عن خطته فيما بات يعرف باسم صفقة السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

وأضاف "يأتون بالماشية إلى موقع فيه مخرج واحد، ورجل على ظهر حصان بيده سوط، ويدفعون الماشية نحو الفخ وكلما عبرت بقرة أطلقت عليها النار في الرأس من مسدس كهربائي. ثم تساق على سير إلى الذبح ومن ثم نأكلها على شكل هامبرغر".

وقال أشتية "هذا ما يجري مع الفلسطينيين اليوم بالضبط".

واستعرض أشتية قائمة القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها ترمب، ومنها قرار الاعتراف باعتبار بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتجميد مساعدات بعشرات الملايين من الدولارات كانت تقدمها الولايات المتحدة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كدليل على محاولة منظمة للضغط على الفلسطينيين.

ولكن الفلسطينيين أعلنوا القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المنشودة، ودفعهم قرار ترمب إلى اعتبار أن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا في عملية السلام.

وأعلن دونالد ترمب (الاثنين) خلال لقائه مع نتنياهو في واشنطن، أنه يمكن أن يحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس في مايو/أيار المقبل.

ورغم العلاقة الفاترة مع الفلسطينيين، لا زال البيت الأبيض ماضيا في عرض مقترح لإعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال أسابيع.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الفرنسية
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ترامب
نتنياهو
الرئيس الفلسطيني
محمود عباس أبومازن
البيت الأبيض

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