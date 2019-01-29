مستشار الأمن القومي الأمريكي يفشي سرا عسكريا بالخطأ

مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون وهو يحمل المدونة رويترز

أثار مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون تساؤلات بشأن نوايا أمريكا تجاه فنزويلا بعد ظهوره في مؤتمر ومعه كراسة ملاحظات بها كلمات "5000 جندي إلى كولومبيا" المجاورة لفنزويلا.

التفاصيل: لم يتضح على الفور ما الذي تعنيه هذه الكلمات وما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب تفكر جديا في إرسال قوات أمريكية إلى كولومبيا.

لم يتضح أيضا إن كان الكشف عن هذه الكلمات مقصودا في حين لا توجد أي دلالة على اللجوء إلى مثل هذا الخيار العسكري في أي وقت قريب.

حين سئل المتحدث باسم البيت الأبيض، أمس الإثنين، عن الصورة التي تظهر فيها تلك العبارة قال: "كما قال الرئيس فإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

بولتون حمل كراسة الملاحظات في لقاء مع الصحفيين للكشف عن عقوبات شاملة على شركة النفط الوطنية الفنزويلية بي دي.في.إس.ايه في أحدث خطوة لواشنطن للضغط على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو لترك السلطة.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الكولونيل روب مانينج، قال إن عدد العسكريين الأمريكيين في كولومبيا لا يزال كما هو دون تغيير وذلك في إطار شراكة موجودة مسبقا.

مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه قال إنهم "لم يروا شيئا يدعم" كلمات بولتون المدونة. رد كولومبيا وزير خارجية كولومبيا كارلوس هولمز تروخيلو قال في بيان في وقت متأخر أمس الاثنين: "لسنا على علم بدلالة أو السبب" وراء كلمات بولتون المدونة.

هولمز: كولومبيا نسقت سياستها بشأن فنزويلا مع مجموعة ليما التي تضم دول أمريكا الجنوبية والوسطى وستستمر في القيام بذلك.

من شأن إرسال قوات أمريكية إلى كولومبيا زيادة حدة التوتر مع فنزويلا رغم أن زعيم المعارضة هناك خوان غوايدو قال إن انتقال السلطة سلميا أمر محتمل. خيار عسكري السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، صرح بأن الرئيس دونالد ترمب، ناقش معه خيار استخدام القوة العسكرية في فنزويلا.

غراهام أوضح في مقابلة مع موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن ترمب سأله عن رأيه بشأن استخدام القوة العسكرية في فنزويلا، وأنه أجاب الرئيس بالقول: إن خطوة كهذه قد تثير مشاكل في المنطقة.

غراهام: ترمب قال لي مندهشا "أنت ترغب في الغزو بكل مكان" فقلت له أنا لا أريد الغزو في كل مكان، بل أرغب في استخدام الجيش عندما تكون مصالح أمننا القومي مهددة.

غراهام: ترمب مشحون برغبة حقيقية لشن حرب ضد فنزويلا. خلفيات: غوايدو قال في حديث لمحطة ألمانية، الثلاثاء إنه الزعيم الشرعي الوحيد لفنزويلا.

جذور الأزمة تعود إلى أواخر العام 2015، عندما ألحقت المعارضة بتيار تشافيز أكبر هزيمة في الانتخابات التشريعية. فقد فازت بأكثرية مقاعد البرلمان إلا أن ردّ مادورو جاء سريعاً عبر تشكيل جمعية تأسيسية من أنصاره فقط، استحوذت على معظم صلاحيات النواب.

في مواجهة مؤسسات يسيطر عليها أنصار تشافيز (المحكمة العليا، سلطات انتخابية)، قاطعت المعارضة الانتخابات الرئاسية في مايو/ أيار 2018 ولا تعترف بالولاية الثانية التي فاز بها مادورو.

أعلن غوايدو نفسه رئيسا للوكالة، بموجب مادة من الدستور بشأن ما يعتبره شغورا في السلطة.

غوايدو يقول إن هدفه إجراء انتخابات وإخراج البلاد من الركود الاقتصادي بين نسبة التضخم العالية (10 ملايين في المئة عام 2019 بحسب صندوق النقد الدولي) ونقص في المواد الغذائية والأدوية.

الأزمة الاقتصادية تفاقمت في فنزويلا ودفعت الشعب إلى التظاهر مع بدء العمل بنظام صرف جديد الإثنين، تم تسعير الدولار ب3200 بوليفار، وهو سعر قريب من سعر الصرف في السوق الموازية والبالغ 3118،62 بوليفار.

وضعت هذه الأزمة الدولة النفطية المفلسة بعد أن كانت الأغنى في أمريكا اللاتينية، في صلب الساحة الدبلوماسية الدولية، فإلى جانب غوايدو تقف خصوصاً الولايات المتحدة وقسم كبير من دول أوربا وأمريكا اللاتينية فيما تدعم مادورو روسيا والصين وكوريا الشمالية وتركيا وكوبا وغيرها.

تزداد مخاطر حصول اضطرابات مع سقوط 35 قتيلاً وتوقيف 850 شخصاً خلال أسبوع من التظاهرات، بحسب حصيلة جديدة وحذّر البابا فرنسيس الإثنين من "حمام دم" في فنزويلا.