فيروس كورونا
الأحد 23 أغسطس 2020 19:27

مستشارو الصحة في بريطانيا: التغيب عن المدارس أخطر على الأطفال من كورونا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في زيارة لمدرسة ابتدائية في يونيو/ حزيران الماضي
رويترز
نادى كبار مسؤولي القطاع الصحي في المملكة المتحدة بضرورة عودة الأطفال إلى المدارس بعد عطلة الصيف، محذرين من أن عدم انتظامهم في التعليم أكثر خطرا عليهم من الإصابة بكوفيد-19.

ويمثل البيان المشترك النادر الصادر عن كبار مستشاري الصحة لحكومات إنجلترا وأسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية دفعة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي قال إن عودة الأطفال إلى المدارس يمثل أولوية وطنية.

وتراجعت الثقة في نهج الحكومة بخصوص التعليم أثناء جائحة فيروس كورونا الأسبوع الماضي عندما اضطر وزير التعليم جافين وليامسون إلى تعديل نتائج الامتحانات بشكل محرج.

وقال المستشارون في البيان الذي نشر في وقت متأخر أمس السبت "قلة قليلة، إن وجدت، من الأطفال أو المراهقين ستتعرض لضرر طويل الأمد من كوفيد-19 بسبب الذهاب إلى المدرسة".

وأضافوا "يجب أن يُقاس هذا بالضرر الطويل الأمد الذي سيلحق بالعديد من الأطفال والشبان نتيجة عدم الذهاب إلى المدرسة".

وقال البيان إن الأدلة أظهرت أن الافتقار إلى التعليم زاد من عدم المساواة وقلل من الفرص وقد يفاقم مشاكل الصحة البدنية والنفسية.

وعلى النقيض من ذلك، هناك أدلة واضحة على أنه حتى إذا أصيب الأطفال بكوفيد-19 عادة لا تكون الإصابة خطيرة ونادرا ما تؤدي للوفاة.

وجاء في البيان "تقدر حالات الإصابة بكورونا التي تتطلب دخول المستشفى بنسبة 0.1 في المئة للأطفال منذ مولدهم وحتى التاسعة و0.3 في المئة بين من تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما، مقارنة بمعدل دخول المستشفيات الذي يزيد على أربعة في المئة في المملكة المتحدة لعامة السكان".

وقال جونسون إن معاودة فتح المدارس في سبتمبر أيلول واجب اجتماعي واقتصادي وأخلاقي، وشدد على أن المؤسسات التعليمية ستكون قادرة على العمل بأمان على الرغم من جائحة كورونا.

المصدر
رويترز

اقرأ أيضا

Thumbnail
أثار هلعا.. انفجار جديد جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)
Thumbnail
مصر: قانون دار الإفتاء.. معركة جديدة بين السيسي وشيخ الأزهر
Thumbnail
الإمارات تجند يمنيين للقتال ضد حكومة الوفاق في ليبيا.. إليك التفاصيل
Thumbnail
غاز المتوسط: تركيا تمدد مهام سفينة تنقيب.. وأكار: "لن نسمح بتهديد أمننا"
Thumbnail
"ليس للسقوط قاع".. أطفال إماراتيون يفجرون غضبًا بعد ارتدائهم علم إسرائيل

الأكثر قراءة

  1. شاهد: فيل تنمو ناباه لأسفل في حالة نادرة بماليزيا
  2. تعرف على متصدري قائمة أغنياء العالم لعام 2016
  3. غارة جوية إسرائيلية على موقع لـ"القسام " بغزة
  4. وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم أمريكا بالضعف على الصعيد الدولي
  5. قطر تدين هجومين على عناصر شرطة وأجانب بمصر