طب وصحة
الخميس 11 يناير 2018 14:09

مستحضر يساعد في حرق الدهون دون الحاجة لاتباع حمية معينة

رجل يعاني من زيادة الوزن
غيتي
تمكن باحثون من كلية الطب بجامعة "تكساس" في مدينة غالفستون الأمريكية، من ابتكار مستحضر يسرع في حرق الدهون دون الحاجة إلى مراعاة حمية معينة.

وقال الباحثون إن المستحضر الجديد يؤدي إلى تعجيل عملية التمثيل الغذائي، أي أنه يساعد في التخلص من الوزن الزائد دون الحاجة إلى مراعاة حمية معينة.

كما أنه يسمح بحجب بروتين "NNMT" الذي يؤدي إلى تراكم الشحم في الجسم ويبطئ عملية التمثيل الغذائي.

واختبر المستحضر على الفئران المخبرية بعد إطعامها أغذية دهنية، ما أدى إلى زيادة وزنها بصورة ملحوظة، بعد ذلك أعطيت هذا المستحضر وبعد مضي 10 أيام، انخفض وزنها 7% ونسبة الدهن في الجسم 30%، علاوة على عودة الكوليسترول إلى مستواه الاعتيادي.

وقالت رئيسة الفريق العلمي هارشينا نيلاكانتان، إن حجب الخلايا الدهنية يخلق آلية جديدة ويسرع عملية التمثيل الغذائي في الخلايا ويقلص تراكم الدهون البيضاء المسبب لزيادة الوزن والبدانة.

وأضافت أن نتائج البحث تعطينا الأمل والحافز لتطوير هذه التكنولوجيا، كطريقة جديدة فعالة في مكافحة اضطرابات عملية التمثيل الغذائي.

المصدر
وكالة الأنباء القطرية
كلمات مفتاحية
مستحضر
حرق الدهون
حمية
ابتكار
باحثون
جامعة تكساس

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