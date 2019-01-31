مساعِ لإجبار ترمب على إنهاء دعم أمريكا للسعودية في حرب اليمن

قدم مشرعون أمريكيون، الأربعاء، مشروع قانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب -غرفتأ الكونغرس- ينص على إنهاء دعم الإدارة الأمريكية للمملكة العربية السعودية في حرب اليمن.

مشروع القانون الذي يدعو لإنهاء الدور الأمريكي في حرب اليمن، أرسل لمجلس الشيوخ من قبل النواب بيرني ساندرز، ومايك لي، وكريس ميرفي، بينما أرسله لمجلس النواب كل من رو خانا، ومارك بوكان، وبراميلا جايابال، واعتبر مشروع القانون الحكومة السعودية نظاما "استبداديًا ذا سياسة عسكرية خطيرة، ومدمرة، وغير مسؤولة".

الكونغرس لن يدعم الحروب الكارثية التي تقودها السعودية باليمن:

أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب، أوضحوا أنهم سيطرحون مجددًا مشروع قرار بشأن صلاحيات الحرب كان مجلس الشيوخ أقره عبر تصويت في ديسمبر/كانون أول بموافقة 56 صوتًا مقابل اعتراض 41، في توبيخ لترمب ووسط غضب من السعودية بسبب سقوط قتلى من المدنيين في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا.

المشرعون، قالوا إنهم يتوقعون أن يصدر الكونغرس قرارَا ينهي مساهمة الولايات المتحدة في حرب اليمن، ما سيجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إصدار أول فيتو منذ توليه الرئاسة حتى يضمن استمرار الدعم الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية.

ندد المشرعون، وهم تحالف من الديمقراطيين التقدميين والجمهوريين المحافظين، بما وصفوه "بالكارثة الإنسانية" في اليمن وطالبوا الكونغرس بتأكيد سلطته الدستورية وتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تدخلها العسكري في صراع اليمن.

النواب الأمريكيون، قالوا إن الكونغرس الأمريكي لن يستمر في دعم الحروب الكارثية باليمن، التي تقودها الإدارة السعودية، وتعهدوا بتمرير المشروع بأسرع وقت، وقطع الدعم الأمريكي للرياض.

أعضاء الكونغرس، أبدوا استعدادهم للقيام بالدور الذي منحه الدستور الأمريكي، لهم وإرسال رسالة قوية للرئيس دونالد ترمب.

مشروع القانون المذكور ينص على أن تقوم إدارة الرئيس ترمب خلال 30 يومًا بإنهاء الدعم المقدم للغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية، ولكافة الوحدات الموجودة باليمن، ما دام أنها لا تحارب تنظيم القاعدة هناك.

نفس المشروع قدم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، للتصويت عليه في اللجان الفرعية بمجلس الشيوخ، وحصل على موافقة 63 نائبًا، ورفض 37 رغم اعتراض وزير الخارجية، مايك بومبيو عليه، لكن المشروع لم يتم إقراره لعدم تمريره من مجلس النواب.

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