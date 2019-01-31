الخميس 31 يناير 2019 09:42
مساعِ لإجبار ترمب على إنهاء دعم أمريكا للسعودية في حرب اليمن
قدم مشرعون أمريكيون، الأربعاء، مشروع قانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب -غرفتأ الكونغرس- ينص على إنهاء دعم الإدارة الأمريكية للمملكة العربية السعودية في حرب اليمن.
مشروع القانون الذي يدعو لإنهاء الدور الأمريكي في حرب اليمن، أرسل لمجلس الشيوخ من قبل النواب بيرني ساندرز، ومايك لي، وكريس ميرفي، بينما أرسله لمجلس النواب كل من رو خانا، ومارك بوكان، وبراميلا جايابال، واعتبر مشروع القانون الحكومة السعودية نظاما "استبداديًا ذا سياسة عسكرية خطيرة، ومدمرة، وغير مسؤولة".
الكونغرس لن يدعم الحروب الكارثية التي تقودها السعودية باليمن:
- أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب، أوضحوا أنهم سيطرحون مجددًا مشروع قرار بشأن صلاحيات الحرب كان مجلس الشيوخ أقره عبر تصويت في ديسمبر/كانون أول بموافقة 56 صوتًا مقابل اعتراض 41، في توبيخ لترمب ووسط غضب من السعودية بسبب سقوط قتلى من المدنيين في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا.
- المشرعون، قالوا إنهم يتوقعون أن يصدر الكونغرس قرارَا ينهي مساهمة الولايات المتحدة في حرب اليمن، ما سيجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إصدار أول فيتو منذ توليه الرئاسة حتى يضمن استمرار الدعم الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية.
- ندد المشرعون، وهم تحالف من الديمقراطيين التقدميين والجمهوريين المحافظين، بما وصفوه "بالكارثة الإنسانية" في اليمن وطالبوا الكونغرس بتأكيد سلطته الدستورية وتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تدخلها العسكري في صراع اليمن.
- النواب الأمريكيون، قالوا إن الكونغرس الأمريكي لن يستمر في دعم الحروب الكارثية باليمن، التي تقودها الإدارة السعودية، وتعهدوا بتمرير المشروع بأسرع وقت، وقطع الدعم الأمريكي للرياض.
- أعضاء الكونغرس، أبدوا استعدادهم للقيام بالدور الذي منحه الدستور الأمريكي، لهم وإرسال رسالة قوية للرئيس دونالد ترمب.
- مشروع القانون المذكور ينص على أن تقوم إدارة الرئيس ترمب خلال 30 يومًا بإنهاء الدعم المقدم للغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية، ولكافة الوحدات الموجودة باليمن، ما دام أنها لا تحارب تنظيم القاعدة هناك.
- نفس المشروع قدم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، للتصويت عليه في اللجان الفرعية بمجلس الشيوخ، وحصل على موافقة 63 نائبًا، ورفض 37 رغم اعتراض وزير الخارجية، مايك بومبيو عليه، لكن المشروع لم يتم إقراره لعدم تمريره من مجلس النواب.
أمريكا تقدم مساعدات للسعودية في حربها باليمن:
- منذ نحو أربعة أعوام، يشهد اليمن معارك طاحنة بين القوات الحكومية المسنودة بالتحالف السعودي الإماراتي، وجماعة الحوثي التي تسيطر على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ نهاية 2014.
- الحرب في اليمن -التي زادت حدتها بعد تدخل التحالف السعودي في الحرب- ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أزمة اليمن الأسوأ في العالم.
- تدعم الولايات المتحدة الضربات الجوية التي تقودها السعودية ضد جماعة الحوثي في اليمن عبر إعادة تزويد الطائرات بالوقود أثناء تحليقها وفيما يتعلق بمعلومات المخابرات وتحديد الأهداف.
- كان تصويت مجلس الشيوخ في ديسمبر/كانون الأول هو المرة الأولى التي يؤيد فيها أي من مجلسي الكونغرس قرارًا بسحب القوات الأمريكية من مشاركة عسكرية في الخارج بموجب قانون صلاحيات الحرب.
- تم سن القانون عام 1973 خلال حرب فيتنام ويحد من قدرة الرئيس على الالتزام بالمساهمة بقوات أمريكية في أعمال قتالية محتملة دون موافقة الكونغرس.
- مشروع القانون لم يتحول إلى قانون إذ حال الجمهوريون الذين كانوا يسيطرون على مجلس النواب دون إمكانية التصويت عليه في مجلسهم حتى نهاية العام الماضي.
- على الرغم من أن الديمقراطيين صارت لهم الآن الأغلبية داخل مجلس النواب إلا أن الجمهوريين استحوذوا على مقعدين آخرين داخل مجلس الشيوخ ليصبح إجمالي عددها 53 في مقابل 47 مقعدًا للديمقراطيين.
- ويتعين حصول المشروع على أغلبية الثلثين في مجلسي الكونغرس للتغلب على فيتو ترمب الذي كان قد هدد باستخدامه في ديسمبر/كانون الأول، وقال السيناتور المستقل بيرني ساندرز "الرئيس ترمب سيضطر لاتخاذ قرار".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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