زلزال تركيا 2020
الجمعة 6 نوفمبر 2020 23:14

مساعدات سعودية لمتضرري زلزال إزمير

تسبب الزلزال في مقتل 114 شخصا وتدمير العديد من المباني
رويترز
أعلنت السعودية، الجمعة، عزمها إرسال مساعدات إلى متضرري الزلزال الذي شهدته ولاية إزمير التركية نهاية الشهر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز وجه "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية والإيوائية العاجلة للمتضررين في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجه مؤخرا.

وأضافت الوكالة: "يأتي ذلك انطلاقًا من حرصه (الملك سلمان) على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق".

وفي 30 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر في المنطقة التي تقع قبالة ساحل ولاية إزمير غربي تركيا، مما أدى إلى مصرع 114 شخصا، إضافة إلى جرح المئات، وتدمير العديد من المباني السكنية.

وأعلنت تركيا الأربعاء وقف جهود البحث والإنقاذ وسط أنقاض المباني التي انهارت نتيجة للزلزال القوي، الذي أوقع أكبر عدد من القتلى في تركيا منذ نحو عشر سنوات، كما تسبب أيضا في إصابة 1035 شخصا في إزمير، ولا يزال 137 يتلقون العلاج.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن شدة الزلزال بلغت 6.6 درجة وأعقبته 1855 هزة ارتدادية. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن شدة الزلزال بلغت سبع درجات في حين قال مرصد قنديلي في إسطنبول إن شدته 6.9 درجة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال أدى إلى غرق 22 قاربا وجنوح 43 تم إنقاذ 40 منها.

ولقي أكثر من 500 حتفهم في زلزال وقع عام 2011 في شرق البلاد، وأودى زلزال آخر في يناير/ كانون الثاني الماضي بحياة 41 في شرق البلاد.

وفي عام 1999 لقي نحو 18 ألفا حتفهم عندما وقع زلزال في شمال غرب تركيا.

المصدر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
حملة بايدن: ترمب قد يُساق إلى خارج البيت الأبيض
Thumbnail
محكمة فرنسية تغرّم طارق رمضان لكشفه اسم امرأة تتهمه باغتصابها
Thumbnail
أرمن يحولون مسجدا في أذربيجان إلى حظيرة خنازير(فيديو)
Thumbnail
بسبب الخلافات بين باريس وأنقرة.. منتخب فرنسا ينسحب من بطولة أوربا في تركيا
Thumbnail
أمريكا تفرض عقوبات على السياسي اللبناني جبران باسيل

الأكثر قراءة

  1. زراعة "النجيل" في غزة تزدهر رغم الحصار
  2. شاهد: ماي| سأتصدى "بكل ما أوتيت" لاقتراع سحب الثقة
  3. لوفيغارو: بن سلمان اخترق هاتف بيزوس عبر برنامج تجسس إسرائيلي
  4. أمريكا تندد بخطة إسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة
  5. أمريكا: مقتل شرطي خلال تبادل لإطلاق النار بمعهد ببوسطن