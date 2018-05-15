تركيا وغزة
الثلاثاء 15 مايو 2018 11:17

مساعدات تركية لسكان غزة بمليون دولار خلال رمضان

الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان
غيتي
أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، هاكان جاويش أوغلو، أن تركيا ستقدم لسكان قطاع غزة في شهر رمضان مساعدات إنسانية، تتضمن وجبات وطرود غذائية وأدوية، بقيمة مليون دولار.

وأوضح نائب رئيس الوزراء التركي، هاكان جاويش أوغلو، في تغريدات عبر (تويتر) أن مكتب وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) في رام الله هو من سيتكفل بتقديم تلك المساعدات.

ولفت إلى أن (تيكا) سيقدم في هذا الصدد، وجبات طعام ساخنة إلى 1000 عائلة في قطاع غزة يوميا، كما سيتم توزع 12 ألف طرد غذائي بحيث يستفيد منها 100 ألف شخص.

وأضاف أن الوكالة ستقدم إلى الفلسطينيين أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 200 ألف دولار.

وأكد أن تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان لن تترك أبدا الأشقاء الفلسطينيين الواقعين تحت الظلم، وسنقوم بأداء حق الأخوة.

المصدر
الأناضول
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