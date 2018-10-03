الأربعاء 3 أكتوبر 2018 14:02
مساجد ألمانيا تفتح أبوابها للزائرين في "يوم الوحدة"
تحت شعار "التدين- فردي، طبيعي، عادي" تفتح مئات المساجد في ألمانيا، الأربعاء، أبوابها للزائرين في إطار الفعاليات الحادية والعشرين لـ"يوم المساجد المفتوحة".
المساجد ويوم الوحدة
- العديد من الأفراد توافدوا عقب انطلاق فعاليات اليوم على المسجد المركزي التابع للاتحاد الإسلامي-التركي للشؤون الدينية (ديتيب) في مدينة كولونيا الألمانية، والذي يعتبر أكبر مسجد في ألمانيا.
- منظمات إسلامية أخرى، مثل المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أو اتحاد المراكز الثقافية الإسلامية تشارك في فعاليات اليوم، الذي يتزامن مع الاحتفالات بيوم الوحدة الألمانية.
- من المقرر أن يلقي وزير شؤون الاندماج المحلي في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، يواخيم شتامب، كلمة خلال فعاليات اليوم الرئيسية في المسجد المركزي بكولونيا.
- يشار إلى أن اتحاد "ديتيب" يتعرض لضغوط في ألمانيا بسبب قربه الكبير من الحكومة التركية. وكان شتامب أوضح أكثر من مرة أن اتحاد "ديتيب" لا يمكن أن يكون شريكًا إذا تصرف على أنه الذراع الطولى لأردوغان.
- كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان افتتح المسجد رسميًا يوم السبت الماضي.
المصدر
الألمانية
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