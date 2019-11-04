الاثنين 4 نوفمبر 2019 14:21
مساءلة ترمب.. شهود يرفضون المشاركة وآخرون يدلون بإفادات حيوية
حدد نواب أمريكيون، يقودون تحقيقاً لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مواعيد لجولة أخرى من الإفادات هذا الأسبوع، فيما يعتزم عدد من الشهود من البيت الأبيض رفض الإدلاء بشهاداتهم.
شهود مهمون
- من بين رافضي الإدلاء بشهاداتهم، ثلاثة من مسؤولي الميزانية في البيت الأبيض، بينهم القائم بأعمال مدير الميزانية.
- ينوي بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية القيام بالمثل (رفض الإدلاء بشهاداتهم) وفق وكالة رويترز.
- من الشهود المهمين الآخرين، المقرر أن يمثلوا أمام اللجان، الإثنين، كبير المحامين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون أيزنبرغ.
- يريد المحققون استجواب أيزنبرغ على وجه الخصوص بشأن مكالمة هاتفية تمت يوم 25 يوليو/تموز.
- طلب ترمب خلال تلك المكالمة، من رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، إجراء تحقيق بشأن منافسه في الانتخابات، جو بايدن.
- كان أيزنبرغ طرفا في القرار باتخاذ التحرك غير المعتاد بنقل نص المكالمة إلى أكثر أنظمة الكمبيوتر سرية في البيت الأبيض.
إفادات حيوية
- نقلت رويترز عن مصدر لم يكشف عن اسمه، تفاصيل إفادة أدلى بها اللفتنانت كولونيل، ألكسندر فيندمان.
- في إفادته قال فيندمان إنه رأى أن من غير اللائق مطالبة حكومة أجنبية بالتحقيق في أمر مواطن أمريكي.
- أضاف فيندمان أنه شعر بالقلق من تداعيات ذلك التحقيق، وهو الذي دفعه إلى رفع الأمر إلى أيزنبرغ.
- أيزنبرغ طلب من فيندمان، الذي استمع للمكالمة، عدم مناقشة المسألة، عندما عبر عدد من مسؤولي البيت الأبيض عن قلقهم منها.
- وفق مسؤول كبير في إدارة ترمب، يرفض هؤلاء بالفعل الحضور أمام اللجان للإدلاء بإفاداتهم، معللين ذلك برفض البيت الأبيض للتحقيق.
- تعتبر تلك الإفادات حيوية، للمساعدة في تحديد إن كان ترمب استغل المساعدات الأجنبية كوسيلة ضغط، للحصول على خدمات سياسية.
مساءلة ترمب
- قد يهيئ رفض الموالين لترمب المثول أمام اللجان التي يقودها الديمقراطيون الساحة لمعركة بين البيت الأبيض والمشرعين بشأن سلطتهم لإجراء تحقيقات.
- يقول بعض الديمقراطيين إن ترمب، الذي أمر مسؤولي الإدارة بعدم التعاون، ينبغي أن يواجه اتهاما بعرقلة العدالة ضمن تحقيق العزل.
- يركز التحقيق بهدف العزل في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، على طلب ترمب من زيلينسكي خلال المكالمة الهاتفية، التحقيق في أمر أسرة بايدن.
- قدم ترمب هذا الطلب، بعد أن حجب 391 مليون دولار من المساعدات الأمنية، التي أقرها الكونغرس لمساعدة كييف على محاربة انفصاليين تدعمهم روسيا في شرق أوكرانيا.
- يحقق مجلس النواب فيما إذا كان ترمب أساء استخدام سلطات منصبه وإن كان ذلك، في حال حدوثه، يرقى إلى حد "جرائم ومخالفات كبيرة" تستدعي مساءلته وعزله.
- ترمب، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، اتهم الديمقراطيين الأحد "بالعمل فوق طاقتهم للتلاعب بعملية المساءلة من أجل الإضرار به وبالحزب الجمهوري".
- من المتوقع أن يختتم الديمقراطيون الإفادات التي تتم في جلسات مغلقة خلال الأسابيع المقبلة، وسيبدأون بعدها في عقد جلسات إجرائية علنية.
المصدر
وكالات
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