اليمن
السبت 20 يونيو 2020 11:13

مسؤول يمني يتوعد محمد بن زايد: سيبكي ندما

يمنيون في "سقطرى" يتظاهرون ضد الوجود الإماراتي
أرشيفية
توعد محافظ محافظة المحويت، شمالي اليمن، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، صالح سُميع، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بأنه سيبكي على اليوم الذي وطأت فيه قدمه سقطرى.

جاء ذلك في تغريدة له على تويتر، مساء الجمعة، بعد سيطرة مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً على مركز محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب اليمن).

وقال صالح سُميع: "خذوا عني هذا واحفظوه لقوادم الأيام: سيبكي محمد بن زايد ندما على اليوم الذي وطأت فيه قدمه سهول سقطرى وجبالها".

ودعا المسؤول اليمني محمد بن زايد إلى مراجعة من تجرعوا ذلك عن بؤس ماضيهم في اليمن وأن يتعظ ويتعقل.

وفي تغريدة أخرى أوضح المسؤول أن سقطرى كانت في الماضي وهي في الحاضر وستظل في المستقبل جزءا صميما من أراضي الجمهورية اليمنية، وأي وجود أجنبي فيها سواء كان مباشرا أو غير مباشر لن ينفي حقاً في الحاضر ولن يشرعن للوجود الأجنبي في المستقبل.

وأكد سميع وهو أستاذ جامعي في القانون، أن ذلك ما تقضيه قواعد القانون الدولي العام، داعياً اليمنيين الأباة ألّا يبتئسوا.

والجمعة، سيطرت قوات الانتقالي على مقر السلطة المحلية بسقطرى، عقب انسحاب القوات الحكومية، وذلك بعد ساعات من سيطرتها على مبنى مديرية أمن سقطرى الواقع بمدينة حديبو، مركز المحافظة.

واعتبرت الحكومة اليمنية سيطرة الانتقالي على مؤسسات الدولة، وقصف المدنيين اعتداء غاشما وتمردا وانقلابا واضحا على السلطة الشرعية.

وأضافت "هذه مؤامرة تتعدى أية خلافات داخلية، وتم سباغها بغطاء داخلي وأدوات داخلية لتحقيق غايات وأحقاد تستهدف الإنسان اليمني والأرض اليمنية".

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
سقطرى
الإمارات
الصراع في اليمن

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