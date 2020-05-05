السودان
الثلاثاء 5 مايو 2020 22:48

مسؤول يطالب بحذف القرآن من مناهج الأطفال.. وسودانيون يطالبون بإقالته

عمر أحمد القراي مدير المركز القومي للمناهج في السودان
سونا
طالب سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي عمر أحمد القراي بعد تصريحات له عن قرار مرتقب بحذف القرآن الكريم من مناهج رياض الأطفال.

واتهم سودانيون القراي "بمعاداة الإسلام" ونشروا مقاطع فيديو سابقة له قبل توليه ادارة المركز قال فيها إن الشريعة الإسلامية ليست صالحة لكل مكان وزمان.

وطالب بيان لجماعة أنصار السنة المحمدية في السودان بإقالة مدير المناهج فورا وإيقاف طباعة المناهج الدراسية التي أشرف عليها.

وأثار قرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تعيين د. عمر أحمد القراي مديرا للمركز القومي للمناهج في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 جدلا في السودان، إذ يعد القراي أحد قيادات الحزب الجمهوري والذي أسسه محمود محمد طه والذي صدرت فتوى بتكفيره وإعدامه في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري.

المصدر
الجزيرة

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