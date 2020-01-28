مسؤول مصري يتهم "منقذ ابنته من تحت القطار" بالإهمال (فيديو)

يروى مصور فيديو واقعة احتضان أب لطفلته تحت عجلات قطار لإنقاذها بأعجوبة بعد سقوطها من على رصيف المشاة بمحطة الإسماعيلية (شمال شرق القاهرة)، تفاصيل مع حدث.

وفي اتصال هاتفي على قناة محلية مصرية، أمس الاثنين، قال محمد أشرف وهو طالب كان موجودا بالصدفة في المحطة، إن الأب وابنته كانا يحاولان العبور من أسفل قطار البضائع الذي ظهر في الفيديو قبل أن يتحرك بشكل مفاجئ.

وأضاف "سمعنا أصوات الصراخ فتحركنا وشاهدنا الأب وهو يحتضن ابنته وردود أفعال الحاضرين تراوحت ما بين الدعاء وقراءة القرآن والصراخ".

وتابع أشرف "هذا أب خارق وملتزم كان هادئًا بعد الواقعة، وقال الحمد لله بنتي كُتب لها عمر جديد". وتصدرت الواقعة منصات التواصل ووسائل الإعلام المصرية أمس.



وقال مشرف القطارات بمحطة الإسماعيلية، ياسر عبد الحميد، في مداخلة هاتفية، إن والد الفتاة "مهمل" وتكاسل عن المرور من المكان المخصص لعبور المشاة وذلك أثناء توقف القطار على الرصيف، ومر من بين عربات القطار قبل تحركه بينما ابنته لم تستطع اللحاق به قبل تحرك القطار.

وأضاف أن الصوت الذي صدر نتيجة تحرك القطار أدى لصراخ الطفلة، وسقوطها أرضًا، مما دعا الأب إلى القفز ناحيتها لإنقاذها.

صورة متداولة للأب بعد خروجه وابنته من تحت عجلات القطار (مواقع التواصل)



وتابع أن مواقع التواصل الاجتماعي أخطأت عندما صورت الأب على أنه "سوبر بابا" ولكنه في حقيقة الأمر "والد مهمل" في حق ابنته لمجازفتها بحياتها، مشيرًا إلى أن هيئة السكك الحديدية تفرض غرامة 50 جنيها (3 دولارات) على من يتركب مثل هذه المخالفة.

وتأتي تصريحات المسؤول الحكومي في وقت تعاني فيه مرافق السكك الحديدية في مصر من التهالك، ويستخدم نحو مليون مواطن مصري القطارات بصورة يومية، وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي الحوادث بلغ أكثر من 14 ألف حادث خلال المدة من 2005 حتى 2017، وشهد عام 2017 أعلى عدد من الحوادث بلغ 1793 حادث.

السيسي: بدل ما أصرف عشرة مليار لتطوير السكك الحديدية، أحطهم في البنك وأخد فوايد مليار جنيه.#رمسيس #محطة_مصر pic.twitter.com/5vF8lEIJJe — Albraa Abdullah (@AlbraaAbdullah) February 27, 2019

وتداول ناشطون مقطع فيديو للسيسي بتاريخ 14 مايو/أيار 2017 يرفض فيه طلب وزير النقل إنفاق 10 مليارات جنيه (57 مليون دولار) لتطوير قطاع السكة الحديد، بالقول "مرفق عايز (يحتاج) 10 مليارات لعمل ميكنة فقط، ولو أنا حطيتهم (وضعتهم) في البنك هاخد عليهم فايدة مليار جنيه".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، وأثنوا على شجاعة والد الفتاة وبطولته وقالوا إنه "يعبر عن كل الآباء بسبب قفزه خلف ابنته دون تفكير لحمايتها من التحرك والخطر بسبب القطار القادم".